Cupa României la fotbal: UTA Arad a învins Steaua, scor 2-0, şi s-a calificat în faza grupelor
Formaţia UTA Arad a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-0, divizionara secundă Steaua, şi a acces în faza grupelor Cupei României la fotbal, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Golurile au fost marcate de Roman (77) şi Abdallah (83).
Programul celorlalte meciuri din play-off-ul Cupei României:
Miercuri, ora 17.30:
FC Voluntari – AFK Csikszereda
CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoşani
AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus Bucureşti
CS Sănătatea Servicii Publice – Unirea Slobozia
FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeş
CSO Băicoi – CS Gloria Bistriţa
CS Sporting Lieşti – CS Afumaţi
CS Vulturii Fărcăşeşti – Concordia Chiajna
Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ
CSC Dumbrăviţa – FC Bihor Oradea
CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
Ştiinţa Poli Timişoara – CS Dinamo Bucureşti
FC Şoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe
Miercuri, 27 august, ora 19:00
Politehnica Iasi – ACS Petrolul 52
Joi, 28 august, ora 17:00
FC Corvinul Hunedoara 1921 – Farul Constanţa
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Trump: ”Eu nu sunt un dictator”, deşi multor americani ”le-ar plăcea să aibă un dictator” / ”Sunt un om dotat cu mult bun simţ şi inteligent”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.