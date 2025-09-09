Cum va arăta noul „eco-score” pentru haine

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un decret publicat marți în Monitorul Oficial al Franței precizează modalitățile de afișare ale noului „eco-score” pentru articolele vestimentare. Dispozitivul, care va intra în vigoare la 1 octombrie, rămâne opțional, iar brandurile de modă îl vor putea implementa voluntar – unele au început deja să o facă, conform Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Noul sistem se va prezenta sub forma unui scor numeric, exprimat în puncte, menit să ajute consumatorii să compare impactul de mediu al produselor. Cu cât cifra este mai mare, cu atât impactul ecologic este considerat mai ridicat. Informația va putea fi afișată direct pe eticheta produsului, accesată printr-un QR code sau consultată online, pe site-ul brandului.

Scorul ia în calcul mai mulți factori: consumul de apă, emisiile de gaze cu efect de seră, nivelul de toxicitate, posibilitatea de reciclare sau reparație, eliberarea de microfibre de plastic la spălare, dar și un așa-numit „coeficient de fast fashion”, care ține cont de volumele de producție.

Măsura fusese prevăzută inițial în Legea Climat și Reziliență (2021), cu termen de aplicare obligatorie încă din 2024. Implementarea a fost însă amânată, din cauza opoziției unor actori din industria textilă, care au semnalat complexitatea sistemului și riscul ca acesta să fie anulat de o legislație europeană privind afișajul ecologic pentru textile.

În final, Comisia Europeană a validat în 2025 inițiativa franceză, însă guvernul de la Paris a renunțat la caracterul obligatoriu, pentru a evita „fragmentarea” pieței unice europene și pentru a nu provoca reticență din partea Bruxelles-ului.

Astfel, de la 1 octombrie, consumatorii vor putea descoperi pe unele haine un scor de impact ecologic – însă succesul real al acestui instrument va depinde de disponibilitatea brandurilor de a-l adopta și de interesul publicului de a face alegeri de modă mai responsabile.