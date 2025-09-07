FOTO Cum se vede de la noi „Luna Sângerie”

În noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025, are loc o eclipsă totală de Lună, informează Observatorul Astronomic ‘Amiral Vasile Urseanu’, conform Agerpres. Fenomenul ceresc va putea fi observat mai ales în Asia, dar parțial și în Europa și în Africa. Imaginile cu luna sângerie au fost surprinse în județul Constanța, duminică seara la ora 21:30.

Luna se va afla în constelația Aquarius, iar pe tot parcursul nopții de duminică spre luni, planeta Saturn se va afla în stânga Lunii.

Deoarece Soarele, Terra și Luna sunt perfect aliniate în această ordine, iar Luna se află în faza sa plină, pasionații de astronomie vor avea ocazia să observe și ‘Luna Sângerie’, fenomen care colorează în roșu satelitul natural al Pământului.

Luna devine roșie deoarece ea ‘alunecă’ în umbra Pământului, care blochează razele solare, și își pierde treptat strălucirea albă. Singurele raze solare care ajung la Lună sunt ‘reflectate și dispersate prin atmosfera terestră’, a explicat Ryan Milligan, astrofizician la Universitatea din Belfast. Lungimile de undă albastre ale luminii sunt mai scurte decât cele roșii și, prin urmare, sunt mai ușor de dispersat atunci când traversează atmosfera terestră. ‘Acesta este motivul pentru care Luna are o nuanță roșie, culoarea sângelui’, a precizat Ryan Milligan.

Spectatorii din China și India vor fi cel mai bine plasați pentru a urmări evenimentul, la fel ca și locuitorii din Africa de Est și din vestul Australiei. În Europa, spectacolul va fi vizibil pentru scurt timp, în momentul în care Luna răsare, la începutul serii.

‘Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La București, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului’, reiese din informațiile publicate pe astro-urseanu.ro.

Cea mai spectaculoasă parte a eclipsei este totalitatea, perioada cât Luna se află în umbra planetei noastre și capătă culoarea roșiatică specifică. Totalitatea începe la ora 20:30 (ora României), are maximul la 21:21 și se termină la ora 21:52. În timpul totalității, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est.

Eclipsa se termină la ora 23:55.

Cu ocazia acestui fenomen, Observatorul Astronomic ‘Amiral Vasile Urseanu’ va avea program cu publicul în seara zilei de 7 septembrie, în intervalul 20:00 – 24:00.

Din România, următoarea eclipsă de Lună se va vedea pe 28 august 2026, menționează reprezentanții Observatorului Astronomic. Următoarele două eclipse totale de Lună vor avea loc la 3 martie 2026, respectiv la 31 decembrie 2028.