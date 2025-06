Cum își primesc patru țări din lume fanii sportului / Turismul sportiv reprezintă aproximativ 10% din cheltuielile turistice globale

Când vine vorba de pasiune și putere de cumpărare, puține grupuri rivalizează cu fanii sportului. Fie că este vorba de excursii, turnee sau evenimente internaționale, acești călători fideli cheltuiesc mult – iar destinațiile iau notă de acest lucru, arată BBC.

Potrivit UN Tourism, turismul sportiv reprezintă deja aproximativ 10% din cheltuielile turistice globale și se estimează că va crește cu 17,5% până în 2030. Numai în SUA, acesta a generat o sumă estimată la 114 miliarde de dolari în 2024, aducând peste 100 de milioane de fani la locațiile din întreaga țară.

„Este greu să coordonezi o excursie cu mulți prieteni, dar atunci când ai meciul în jurul căruia să te programezi, este mult mai ușor”, a declarat Kimberly DeCarrera, care merge cu rulota sa la meciurile de fotbal american ale colegiului Georgia Tech din SUA împreună cu prietenii ei și care a călătorit, de asemenea, în Irlanda pentru a vedea echipa jucând. „Călătoriile sunt adesea mai distractive decât meciurile de acasă, văzând orașe și campusuri noi, creând amintiri și povești cu prietenii. Sportul face să fie ușor să ai un scop pentru călătorie.”

Aproape 44% dintre fanii sportului la nivel global călătoresc la nivel internațional pentru evenimente, ajungând la 56% în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 34 de ani, conform studiului privind turismul sportiv realizat de Expedia Group. De obicei, cheltuielile de călătorie depășesc 1 500 de dolari de persoană, iar trei din cinci fani se cazează în afara orașului gazdă, ceea ce are un impact economic mai mare.

De la Jocurile Olimpice la cursele de Formula 1, de la Super Bowl la fotbal, sportul devine din ce în ce mai mult atracția principală a multor destinații. Iată patru țări care curtează în mod activ fanii în speranța de a obține un scor mare.

Statele Unite

Cu Cupa Mondială FIFA din 2026 și Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 în calendar, SUA pariază pe sporturile globale și pe atractivitatea călătoriilor internaționale – deși aplicarea mai strictă a frontierelor de către administrația Trump îi face pe unii să se întrebe dacă participarea va fi afectată.

Fiind primul oraș american care va găzdui Jocurile Olimpice din 1996, infrastructura din Los Angeles începe deja să prindă contur. Noul LAX/Metro Transit Center tocmai a fost inaugurat, conectând aeroportul la două linii importante de metrou prin intermediul unei navete, urmând ca în 2026 să fie construit un sistem automatizat de transport al persoanelor. De asemenea, orașul va găzdui în 2025 turneul de golf US Women’s Open, opt meciuri din cadrul Cupei Mondiale Fifa (inclusiv meciul de deschidere al echipei masculine a SUA) și Super Bowl LXI în 2027.

Între timp, Las Vegas a făcut, de asemenea, investiții substanțiale în sport – trecând de la lipsa unor echipe sportive profesioniste de primă ligă în urmă cu un deceniu la o echipă din Liga Națională de Hochei, o echipă din Liga Națională de Fotbal (NFL) și o viitoare echipă din Liga Majoră de Baseball. De asemenea, orașul a găzduit primul său Mare Premiu F1 în 2023 și va continua tradiția anuală cel puțin până în 2027. Aproape 175 000 de vizitatori din afara orașului au venit pentru cursa din 2024, generând un impact economic estimat la 934 milioane de dolari.

Mulți dintre acești vizitatori sunt la prima participare. „Auzim de la oameni care ne spun că nu s-ar fi gândit niciodată să viziteze Las Vegas dacă nu ar fi fost pentru un eveniment sportiv”, a declarat Brian Yost, director de operațiuni al Las Vegas Convention and Visitors Authority. În timp ce vizitatorul mediu din Las Vegas cheltuiește 1.290 de dolari pe călătorie, turiștii sportivi cheltuiesc 1.980 de dolari. „O parte din această sumă reprezintă costul biletului pentru evenimentul sportiv pe care l-au plătit, dar restul reprezintă o tendință mai mare de a cheltui în categorii precum alimente și băuturi, divertisment, jocuri de noroc și hoteluri”, a menționat Yost.

Pe Coasta de Est, Miami investește în fotbal. După ce a semnat cu Lionel Messi în 2023, Inter Miami CF construiește Miami Freedom Park, cu o capacitate de 25 000 de locuri, care se va deschide în 2026. Parcul de 131 de acri, prevăzut cu spații de vânzare cu amănuntul, parcuri și piețe, se așteaptă să genereze venituri fiscale de 40 de milioane de dolari pe an. Orașul va găzdui șapte meciuri de la Cupa Mondială din 2026, inclusiv finala de bronz, așteptându-se până la un milion de vizitatori și un impact economic de 1 miliard de dolari.

Spania

Cu peste 60% dintre cetățeni care se identifică drept fani ai sporturilor (în special ai fotbalului), Spania are unele dintre cele mai bune facilități sportive din lume și o prezență internațională care continuă să atragă fanii. Conform Travel and Tour World, se preconizează că piața turismului sportiv va crește cu peste 13% din 2024 până la 64 de milioane de dolari.

„Am văzut cât de masiv este turismul fotbalistic. Poate că eu nu planific călătoriile în jurul meciurilor, dar o mulțime de călători o fac”, a declarat Vega Lopez Romero, originară din Spania și blogger la Her Asian Adventures. „Unii zboară doar pentru El Clásico [meciul bianual dintre rivalele FC Barcelona și Real Madrid], alții își construiesc vacanțe întregi în jurul unui meci pe Camp Nou sau Santiago Bernabéu. Orașe precum Madrid și Barcelona au îmbrățișat pe deplin acest sport, cu tururi ale stadioanelor, muzee ale cluburilor și zone ale fanilor care fac fotbalul să pară un eveniment cultural. Chiar dacă nu ești acolo pentru meci, energia este peste tot„.

Valencia, al treilea oraș ca mărime din Spania, a adoptat, de asemenea, această tendință, lansând un program dedicat turismului sportiv în 2019 și investind peste 1,4 milioane EUR în marketing și formare pentru întreprinderile locale.

„Valencia a devenit un punct de referință în turismul sportiv datorită dedicării și atenției pe care le oferim vizitatorilor atletici și activi”, a declarat Paula Llobet, ministrul turismului din oraș. „[Acest lucru] ne diferențiază ca destinație care înțelege și răspunde cu adevărat așteptărilor lor”.

Orașe precum Madrid și Barcelona au adoptat-o pe deplin, cu tururi ale stadioanelor, muzee ale cluburilor și zone ale fanilor care fac fotbalul să se simtă ca un eveniment cultural – Vega Lopez Romero

Două locații majore sunt în construcție: Roig Arena, care va fi cea mai mare arenă de baschet din Spania atunci când se va deschide la sfârșitul anului 2025; și Nou Mestalla, un nou stadion de 70 000 de locuri pentru Valencia CF. Valencia va găzdui, de asemenea, un Grand Prix Moto în 2025 și Jocurile Gay din 2026, un eveniment care va include 38 de sporturi.

Australia

În calitate de gazdă a Jocurilor Olimpice de la Brisbane din 2032, Australia și-a lansat ambițioasa campanie „Decada Verde & Aur”, denumită după culorile oficiale ale țării și menită să consolideze destinația ca o vizită obligatorie pentru fanii sportului.

„În ultimii trei ani am arătat călătorilor de ce Australia este una dintre cele mai bune destinații pentru turismul sportiv, plină de spirit, atracții turistice și oameni incredibili”, a declarat Andrew Boxall, director general regional al Tourism Australia. „Chiar în această lună începem să vedem 40.000 de fani britanici sosind Down Under pentru turneul British & Irish Lions din acest an.”