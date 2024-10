Cum au ajuns uraganele care răvășesc sudul Americii motiv de ceartă între Harris și Trump

Uraganele care răvășesc statele din sudul Americii au fost transformate în motive de dispută electorală, după ce candidatul republican Donald Trump a criticat vehement răspunsul Administrației Biden la ravagiile provocate de furtuna Helene, în timp ce democrata Kamala Harris și echipa ei de campanie l-au acuzat pe fostul președinte că politizează dezastrul. Aceasta nu ar fi însă prima dată în istoria recentă când uraganele afectează alegerile din America.

Acuzații reciproce

Sezonul electoral din Statele Unitre și sezonul uraganelor formate în Oceanul Atlantic se suprapun întotdeauna în calendar. Iar anul acesta, cele două fenomene se unesc pentru a forma o furtună politică, a scris NPR într-un material dedicat subiectului.

Sezonul dezastrelor a început cu Helene, care a lovit Florida ca uragan de categoria 4, înainte de a afecta mai multe state din sud-estul Americii. Furtuna, care s-a produs la sfârșitul lunii septembrie, a ucis peste 230 de oameni, a inundat comunități întregi și a distrus infrastructura critică, în special în zonele de vest din Carolina de Nord, unul dintre statele swing, cruciale, în alegerile din 5 noiembrie.

Răspunsul guvernului federal la dezastru a fost însă afectat de partizanat politic și dezinformare, mai ales online, scrie NPR. În timp ce unii republicani au lăudat răspunsul Administrației Biden în fața urgiei, mulți alții – în special, fostul președinte Donald Trump – au încercat să folosească eforturile oficialilor guvernamentali pentru a critica ceea ce ei au numit “incompetența” lui Biden și a vicepreședintei Kamala Harris, candidata democrată la Casa Albă în scrutinul din această toamnă.

În mitinguri electorale și pe platformele de socializare precum X, republicanii și aliații lor au acuzat autoritățile locale că îi împiedică pe cetățenii privați să ajute persoanele aflate în nevoie și au susținut că Agenția Federală de Management al Urgențelor (FEMA) nu are bani pentru eforturile de recuperare de pe urma uraganului din cauza cheltuielilor cu imigranții ilegali și a războaielor străine.

De exemplu, unul dintre momentele care a fost amplificat de dreapta americană a fost acela al unui pilot privat care a ajutat mai multe persoane blocate din cauza uraganului Helene, înainte de a fi amenințat cu arestarea de un oficial din Lake Lure, Carolina de Nord.

Șefa FEMA, Deanne Criswell, a respins însă criticile: “Avem indiscutabil finanțarea de care avem nevoie pentru a sprijini răspunsul în curs la uraganul Helene și răspunsul pe care îl pregătim pentru uraganul Milton”.

Ea a numit dezinformarea din jurul furtunii “absolut cea mai proastă pe care am văzut-o vreodată,” adăugând că teoriile conspirației îi descurajează pe supraviețuitori să caute ajutor și afectează moralul respondenților. FEMA a creat de altfel o pagină web pentru a dezminți informațiile false.

În acest context, reamintim că autoritățile federale și de stat se pregătesc pentru uraganul Milton, un fenomen natural cu o creștere neobișnuit de rapidă, despre care specialiștii spun că va aduce furtuni, inundații și vânturi puternice ce vor amenința Florida în aceste zile.

Acest lucru a alimentat și mai mult drama politică, NBC News a raportat luni că guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis – al cărui răspuns eficient la mai multe uragane majore din 2022 l-a ajutat parțial să câștige un al doilea mandat în acel an – a refuzat să accepte apelurile telefonice ale vicepreședintei Harris cu privire la ajutorul federal în fața uraganelor. DeSantis a vorbit ănsă cu președintele Biden.

DeSantis a negat informațiile despre apelurile lui Harris, iar de atunci fiecare oficial l-a acuzat public pe celălalt că a recurs la “jocuri politice”.

De exemplu, DeSantis a spus luni că Harris a fost “delirantă” pentru că l-a numit egoist atunci când a fost “concentrat atent pe valorificarea tuturor resurselor disponibile” ca să răspundă uraganului, inclusiv comunicând cu președintele Biden și FEMA, precum și colaborând cu agențiile de stat și locale.

“Ea (Kamala Harris) nu are niciun rol în asta. De fapt, ea este vicepreședinte timp de trei ani și jumătate. Am avut de-a face cu o serie de furtuni sub această administrație. Ea nu a contribuit niciodată cu nimic la niciunul dintre aceste eforturi,” a spus guverantorul Floridei.

“Am avut furtuni atât sub președintele Trump, cât și sub președintele Biden și am lucrat bine cu amândoi. Ea este prima care încearcă să politizeze furtuna și face asta doar din cauza campaniei sale,” a adăugat DeSantis. “Nu am timp de jocuri politice.”

În mijlocul furtunii

Așa cum era de așteptat, una dintre vocile cele mai critice la adresa răspunsului guvernului federal la uraganul Helene și la uraganul Milton a fost cea a lui Donald Trump. Fostul președinte a continuat să critice Administrația Biden-Harris pentru “incompetența” răspunsului la uraganul Helene și pentru faptul că ar fi neglijat să ajute zonele dominate de alegători republicani.

Sâmbăta trecută, în timpul mitingului electoral pe care l-a ținut în Butler, Pennsylvania, candidatul republican a spus după ce a fost întrebat cum ar fi răspuns el la devastările provocate de Helene: “Aș avea o echipă extraordinară de oameni aici. Ei nu au oameni aici, cei care… uite, am fost ieri în Carolina de Nord. Am fost în Georgia – și Georgia este diferită. Au un guvernator bun. El face o treabă foarte bună, dar Carolina de Nord este un dezastru și a fost lovită foarte tare, dar nu au oameni și se plâng că nu există oameni care să ajute.

“Știți, orice fac, ei vor spune, oh, este politic. Dacă fac ceva bun, indiferent ce fac, ei vor spune, oh, a făcut-o pentru politică. Adică, ar fi putut ajunge acolo cu mult înaintea mea,” a spus Trump, care a vizitat zona afectată înainte de Biden și Harris. Cei doi lideri democrați au vizitat statele afectate, dar după ce Trump a mers primul acolo.

Administratoarea FEMA a răspuns la acuzațiile republicanului conform cărora personalul agenției nu a fost văzut la sol în urma furtunii Helene, spunând că astfel de insinuări sunt “false.”

“Suntem la fața locului înainte ca uraganul Helene (să lovească) în Florida și înainte ca acesta să treacă peste Carolina de Nord. Și ceea ce aș spune este că, doar pentru că cineva nu vede o persoană în uniformă, nu înseamnă că suntem nu în zonă. Avem o echipă aflată alături de oficialii din stat pentru a-i ajuta să-și înțeleagă nevoile și să mute resursele acolo unde sunt necesare.”

Deanne Criswell a mai declarat: “Am mutat mâncare și apă. O mare parte din ceea ce vedeți livrat de uimitorii membri ai Gărzii Naționale din Carolina de Nord sunt proviziile pe care le-am adus. Întreaga familie federală este acolo pentru a sprijini acest răspuns. Am fost acolo. Vom continua să fim acolo atâta timp cât va fi necesar pentru a ne asigura că satisfacem nevoile tuturor.”

Șefa FEMA s-a referit și la răspunsul Casei Albe, care a anunțat în weekend că președintele Biden a ordonat 500 de trupe din serviciul activ să fie desfășurate în vestul Carolinei de Nord pentru a ajuta eforturile de ajutorare, ducând numărul total de soldați aflați în zonă la 1.500.

Peste 6.100 de membri ai Gărzii Naționale și peste 7.000 de membri ai personalului federal au fost mobilizați pentru a ajuta rezidenții și districtele afectate.

De asemenea, Casa Albă i-a criticat pe Trump și alții pentru că ar fi răspândit informații false despre modul în care au fost utilizate fondurile de ajutor în caz de dezastre, în special afirmația că banii FEMA au fost folosiți pentru imigranții ilegali din Statele Unite.

“Nu sunt deturnați bani de la nevoile de răspuns în caz de dezastre. Nici unul. Eforturile de răspuns la dezastre ale FEMA și asistența individuală sunt finanțate prin Disaster Relief Fund (Fondul de ajutor pentru dezastre), care este un fond dedicat eforturilor în caz de dezastre. Banii Fondului de ajutor în caz de dezastre nu au fost deturnați către alte eforturi care nu au legătură cu dezastrele,” a precizat o notă de la Casa Albă.

FEMA a continuat însă să fie arătată cu degetul pentru răspunsul la uraganul Helene și pentru că ar fi jucat “rolul victimei” după ce a fost criticată pentru problemele care au apărut.

Fostul președinte Trump a acuzat agenția că obstrucționează eforturile de ajutor în zonele republicane, după ce au circulat rapoarte despre asistența întârziată în unele comunități.

Aleșii republicani, Elon Musk și numeroși voluntari au criticat, de asemenea, răspunsului guvernului federal la uraganul Helene. De exemplu, Musk – care și-a declarat sprijinul politic pentru Trump la aceste alegeri – a acuzat FEMA că blochează livrările de pachete de internet prin satelit Starlink în Carolina de Nord, devastată de uragan, scriind pe X: “FEMA nu doar că nu reușește să ajute în mod adecvat oamenii cu probleme, ci blochează în mod activ cetățenii care încearcă să ajute!”

Iar președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a criticat eforturile de ajutor ale agenției, numind răspunsul guvernului federal “un eșec abject.”

În sfârșit, comentatorii au notat că unul dintre motivele pentru care guvernul federal a fost criticat a fost din cauza mesajelor contradictorii trimise. De exemplu, secretarul Departamentului pentru Securitate Internă, Alejandro Mayorkas, a declarat săptămâna trecută că FEMA nu are suficiente fonduri pentru a trece de sezonul uraganelor, care durează până în noiembrie.

Departamentul a emis ulterior o clarificare, insistând că FEMA are fondurile necesare pentru “răspunsul și recuperarea imediată” în urma uraganului Helene.

Certuri politice

Cum au ajuns însă uraganele motive de dispută în actuala campnie electorală, una dintre cele mai controversate și tensionate din istoria recentă a Statelor Unite? Cât de mare ar putea fi impactul acestor dezastre naturale – și răspunsurile candidaților – asupra alegerilor prezidențiale și generale care bat la ușă?

Analiștii cred că impactul lor ar putea fi semnificativ. De exemplu, distrugerile și strămutarea pe scară largă a locuitorilor afectați ca urmare a impactului uraganului Helene și al uraganului Milton ar putea perturba în mod semnificativ procesul de vot în statele-cheie Georgia și Carolina de Nord, unde oficialii electorali schimbă regulile și fac planuri în speranța că toți rezidenții eligibili vor putea în continuare să voteze, fie prin poștă, fie personal.

Trump s-a referit de altfel la acest lucru în criticile sale. “Zonele republicane au fost lovite foarte tare. Știți asta. Au fost lovite foarte, foarte tare. Cred – și mulți oameni sunt morți. Știți, mulți oameni sunt morți. Ei (Administrația Biden) nici măcar nu știu ce va fi în ceea ce privește numărul morților. Au sute lipsă și eu nu pot vorbi cu adevărat. Pot doar să spun că (susținătorii mei) vor ieși și vor vota, dacă trebuie, chiar să se târască la o cabină de vot,” a spus Trump.

El a adăugat că copreședintele Comitetului Național Republican, Lara Trump, lucrează pentru a rezolva problema.

“Alți oameni lucrează la asta și încercăm să le facem să fie convenabil și pentru ei (alegătorii). Dar tocmai și-au pierdut casa. Încercăm să le facem să le fie convenabil să iasă la vot, dar ne descurcăm foarte bine în anumite zone în care nu ne așteptam să o facem. Virginia. Ne merge bine peste tot. Cred că ne vom descurca grozav în Carolina de Nord, deoarece răspunsul (Administrației Biden) a fost atât de rău la uragan. Ei au – acest răspuns a fost îngrozitor,” a continuat Trump.

Analiștii au notat că Trump a sesizat oportunitatea de a ataca Administrația Biden și, prin extensie, pe rivala sa, democrata Kamala Harris, și nu a ezistat să o facă.

Iar riscurile pentru democrată sunt mari. Orice pas greșit făcut în aceste zile, în contextul uraganelor, va fi speculat de adversarul său, care este cunoscut pentru exagerările și manipulările la care recurge frecvent.

Așa cum a scris și CNN: “Pentru vicepreședinta Kamala Harris, furtuna oferă un reflector periculos, care i-ar putea permite să arate că poate stăpâni momentul media într-un context prezidențial. Ar putea arăta capacitatea ei de a-și exprima empatia față de victime și conducerea mașinii guvernamentale federale. Dar orice eșec al efortului federal de salvare și ajutor după ce furtuna (Milton) este de așteptat să ajungă la țărm miercuri seara sau joi dimineața devreme ar putea-o s-o bântuie înainte de alegerile de luna viitoare. Testul lui Harris va fi complicat de probabilitatea că, chiar dacă efortul federal va merge bine, este sigur că Trump va inventa o poveste care o implică în eșec.

Așa se explică de ce candidatul democrat a încercat să ia fața lui Trump și a furtunii, spunând reporterilor, luni seară, că fostul președinte a promovat dezinformări despre ajutorul guvernului. “Este vorba despre el, nu despre tine,” a transmis ea americanilor. Vicepreședinta și-a reluat criticile marți, spunând la ABC că “aceasta nu este o problemă care ține de partizanat sau politică pentru anumiți lideri, dar poate este pentru alții.”

Harris s-a referit la uraganul Milton pentru a critica caracterul lui Trump și pentru a promova argumentul că el este un “om neserios” care reprezintă o mare amenințare dacă va fi ales din nou în fruntea Statelor Unite. Ea l-a acuzat pe republican că se pune “în fața nevoilor celorlalți.”

Harris a adăugat: “Mi-e teamă că îi lipsește într-adevăr empatia la un nivel foarte elementar pentru a-i păsa de suferința altor oameni și apoi să înțeleagă că rolul unui lider nu este de a-i doborî pe oameni, ci de a-i ridica, mai ales într-o perioadă de criză.”

Cu toate acestea, a scris CNN, strategia lui Trump de a ataca Administrația Biden-Harris și răspunsul acesteia la dezastrele naturale recente este cel mai recent semn al unui avantaj pe care republicanul îl deține față de Harris. În calitate de candidat al opoziției, din afara sistemului, el are luxul de a critica performanța administrației fără a-și asuma responsabilitatea personală. Și republicanul profită la maximum de acest avantaj, pe care îl va amplifica cu siguranță în săptămânile care au rămas până la Election Day.

Fără îndoială, Harris este sub presiune și din cauza precedentelor istorice. De exemplu, uraganul Katrina, care a lovit sud-estul Louisianei pe 29 august 2005, a fost unul dintre cele mai distructive din istoria SUA, provocând peste 1.800 de morți și pagube de aproximativ 125 de miliarde de dolari.

Urmările devastatoare ale furtunii au fost exacerbate de o serie de eșecuri birocratice, de la comunicarea slabă între liderii statali și federali la luptele partizane pentru ajutor federal pentru New Orleans până la ceea ce este considerat în general un răspuns jenant, acordat mult prea târziu, de președintele republican George W. Bush și administrația sa.

Bush a fost criticat atunci pentru că a ignorat inițial furtuna pentru a-și continua o vacanță planificată anterior la ferma lui din Texas, precum și pentru publicarea unei fotografii cu el analizând pagubele produse de furtună de la bordul Air Force One, pe drumul de întoarcere din vacanță spre Washington, D.C.

Bush a continuat să se confrunte cu critici deoarece a întârziat vizitele în zonele afectate și deoarece l-ar fi lăudat nemeritat pe directorul FEMA de la acea vreme, Michael Brown. Brownie, faci o treabă a naibii de bună! a fost citatul mult criticat al lui Bush, rostit în timp ce mii de oameni se adăposteau fără mâncare sau apă în Superdomul din New Orleans.

Acea imagine a fost pentru mulți americani un simbol al detașării președintelui de criza care a afectat milioane de americani. Bush însuși a recunoscut câțiva ani mai târziu că atitudinea lui l-a făcut să pară “detașat și nepăsător,” numind trecerea cu avionul peste zona afectată o “greșeală uriașă.”

Consecințele negative ale răspunsului guvernamental la uraganul Katrina – precum și valul de schimbare a opiniei publice împotriva războiului din Irak – au dus cotele de aprobare ale lui Bush la noi minime, din care republicanulș nu și-a revenit niciodată. El a părăsit mandatul în 2009, cu un rating de favorabilitate de doar 24%, potrivit Pew Research Center.

Surse: NPR, AP, The Hill, BBC, NBC News, Axios, FoxNews, CNN, US News, whitehouse.gov, fema.gov, X