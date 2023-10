Cum am ajuns să urâm aplicațiile de întâlniri/ „Este destul de distrugător pentru suflet”

Timp de un deceniu, aplicațiile au dominat întâlnirile, scrie The Guardian. Dar acum cei singuri s-au săturat să treacă și caută noi modalități de a cunoaște oameni – sau de a reveni la cele vechi.

Lacey și-a șters aplicațiile de întâlniri de pe telefon în urmă cu câțiva ani și nu s-a uitat niciodată înapoi – și nu pentru că l-a cunoscut pe bărbatul visurilor ei. Asistenta socială în vârstă de 55 de ani își petrece acum weekendurile pe ringurile de dans ale cluburilor de noapte ilegale din Turnpike Lane din nordul Londrei, locuri fără licență în care oamenii merg să se dezlege. „Întâlnesc atât de mulți bărbați”, spune ea entuziasmată. Ea va ieși adesea singură în aceste cluburi unde, spune ea, bărbații sunt mai mulți decât femeile. „Recent, am întâlnit un bărbat mai tânăr cu un corp uimitor. Probabil a fost cel mai bun sex din viața mea.”

Cât despre starea ei de relație? „Sunt mereu într-o stare de flux.” Abordarea lui Lacey s-ar putea să nu se potrivească tuturor celor care caută dragoste, dar ea este una dintre un număr tot mai mare de persoane care resping trecerea pe ecran și își iau viața de întâlnire offline.

Aplicațiile de întâlniri, denumite deseori pur și simplu „aplicațiile”, au devenit o parte atât de omniprezentă a scenei moderne de întâlniri, încât poate fi dificil să ne amintim cum au fost făcute conexiunile înainte de a apărea la începutul anilor 2010. După ce au evoluat din site-uri de întâlniri desktop precum eHarmony și Match.com, care au fost probabil caracterizate pe nedrept drept servicii de inimi singuratice pentru oamenii care se luptă să facă cunoștințe în viața reală, ca Tinder, Grindr, Bumble și Hinge au devenit, pentru unii, singurul mod de a întâlni oameni.

Dar nisipul pare să se miște din nou. După mai bine de un deceniu, utilizatorii își abandonează profilurile în căutarea unei modalități mai bune de a întâlni oameni care au aceleași idei. Cele mai actualizate cifre arată că cea mai populară aplicație de întâlniri din lume, Tinder, a înregistrat o scădere a utilizatorilor săi cu 5% în 2021, în timp ce cotele Bumble și Match Group, care deține Tinder, au scăzut constant în ultimii doi ani. .

Este o problemă care pare să se înrăutățească pentru acele companii, deoarece peste 90% din generația Z se simt frustrați de aplicațiile de întâlniri, potrivit agenției de cercetare pentru tineri Savanta.

„Aplicațiile sunt butoaie de condamnare algoritmice”, spune Dylan Freeman-Grist, un tânăr de 29 de ani care locuiește în Toronto, Canada. S-a despărțit recent de un partener pe termen lung și chiar și ceea ce el descrie ca un sentiment de nepăsare, „că sunt sortit să ajung singur”, nu a fost suficient pentru a-l împinge înapoi la aplicațiile de întâlniri. Spam-ul, boții și conturile false sunt destul de greu de înfruntat, spune el, și asta este înainte de toate problemele legate de evaluarea atractivității pe baza a șase imagini și a câteva rânduri de text.

„Nu contează cât de frumos, de frumos sau de fermecător ești, există această tensiune subiacentă că ești la 10 treceri de o persoană care te depășește pe scara convențională a frumuseții și carismei. Este suficient să te facă să simți toate nesiguranța pe care nu ai avut nevoie să le înghiți de când erai adolescent și o mulțime de noi adulți”, spune el.

Dar, având în vedere că aplicațiile sunt atât de încorporate în cultura întâlnirilor moderne, unde altcineva se pot întoarce persoanele singure pentru a întâlni dragostea vieții lor sau chiar pentru a avea o aventură rapidă?

Farmacistul din Nottinghamshire Kevin Inglesant este unul dintre mulți oameni care s-au străduit să facă conexiuni online. A încercat întâlniri cu Bumble, Match, Badoo și Facebook, dar în aproape trei ani a întâlnit doar o singură persoană, cu care a avut șase întâlniri înainte ca relația să se încheie.

„Marea majoritate a meciurilor nu a dus la niciun dialog”, spune tânărul de 38 de ani. „În majoritatea celorlalte, a fost un pic încoace și încolo înainte de a fi fantomat. Este destul de distrugător de suflet.”

Noile reguli de întâlnire înseamnă că abordarea străinilor în public este mai descurajată decât era anterior, deși a găsit o soluție potențial promițătoare. „Am dat peste o reclamă pentru inelul Pear pe Facebook”, spune el, referindu-se la un inel din silicon verde pal care poate fi purtat pe orice deget, ca semn că purtătorul este fericit să fie abordat, în ceea ce producătorii lui descriu drept „ cel mai mare experiment social unic din lume”.

„A fost aproximativ 20 de lire sterline și, sincer, nu am văzut pe nimeni altcineva purtând una și singurele persoane care m-au întrebat despre asta au fost oameni care mă cunosc deja, știu că în general nu port bijuterii și erau curioși. Cred că trebuie să-l port mai mult în situațiile în care voi întâlni oameni noi înainte de a putea evalua cât de eficientă este această tehnică – și aștept ca ideea să devină și mai cunoscută.”

„Aveam prea multe matchuri, ceea ce a fost copleșitor. Apoi sfârșeam prin a le ignora pe toate, fapt ce-mi stârnea un sentiment de vinovăție.”

Ea a încercat Tinder („chiar mai rău”) și a încercat la un moment dat să se alăture Raya, care se comercializează ca o „comunitate privată” de „oameni incitanți”, deși este mai cunoscută ca aplicația de întâlniri cu celebrități. Este locul în care Lily Allen și-a cunoscut soțul, actorul Stranger Things David Harbour. Ben Affleck și Matthew Perry au fost, de asemenea, utilizatori Raya.

„Am încercat să mă alătur acestei aplicații pentru că îmi doream ceva mai exclusivist, dar era prea exclusivist pentru a mă lăsa să intru”, râde ea. „După aceea am renunțat. M-am agățat de atât de mult timp de poveștile prietenilor care și-au întâlnit persoanele semnificative într-o aplicație și a trebuit să renunț.”

După un „an foarte umilitor” în care se așteaptă să cunoască pe cineva organic, acum adoptă o abordare mai îndrăzneață. „Am început să întreb prietenii și cunoștințele dacă există cineva cu care să mă înțeleagă.

Când apare în conversație să fii singur, în mod natural vrei să spui: „Este tare, mă bucur de independența mea, sunt sigur că voi întâlni pe cineva în curând” și poate fi chinuitor să spui: „De fapt, sunt cu adevărat nefericit și încerc cu disperare să întâlnesc pe cineva” – dar am învățat că este cel mai bun lucru de făcut.

„Chiar trebuie să stabilești niște standarde – oamenii pot fi atât de dornici să ajute încât au tendința să supraestimeze cât de arătoși sau interesanți sunt colegii lor, sau încearcă să sugereze singura persoană singură pe care o cunosc, oricât de nepotrivită – dar a funcționat destul de bine. Este atât de ușor să vă faceți o idee dacă veți da clic. Am avut întâlniri cu două persoane prin prieteni comuni până acum, ambii muzicieni în mod ciudat, iar unul dintre ei are un anumit potențial.”

Într-un mod similar, familia ar putea ocupa acel rol pentru Jeevan, un lucrător IT în vârstă de 30 de ani, care spune că părinții lui indieni s-au oferit să-l înființeze când era mai tânăr. Întotdeauna a refuzat, dar acum se regăsește. „Nu este ceva ce voiam să fac înainte, dar acum constat că timpul m-a ajuns puțin din urmă și sunt într-o poziție în care vreau să întâlnesc un partener. Cred că voi continua să încerc încă câțiva ani, iar dacă asta nu funcționează, îi voi întreba.”

Avantajul întâlnirii cu cineva garantat este, de asemenea, să o conducă pe Clare, 38 de ani, din Bath, să-și exploreze opțiunile, după ce s-a înscris la numeroase aplicații de întâlniri de-a lungul anilor, doar pentru a renunța după câteva luni de fiecare dată. Întotdeauna s-a simțit neliniștită să întâlnească o persoană care este complet necunoscută, dincolo de un prenume și o vârstă, care nu sunt întotdeauna autentice. Ea spune: „Este o platformă proastă pentru oamenii cu probleme de încredere, ca mine, deoarece nu-mi place să întâlnesc străini totali. Vă întâlniți în afara oricărei responsabilități ale comunității – așa că oamenii sunt, de asemenea, în general puțin răvășiți în etica lor.

„Există și problema selecției”, adaugă ea. „Mă conectez puternic cu oameni în viața reală pe care nu i-aș fi selectat niciodată într-o aplicație de întâlniri. Fie ar fi prea tineri, fie prea fierbinți sau neatractiv într-o aplicație. Oamenii sunt mult mai magici în viața reală.”

Erica Smart din Banbury a renunțat la aplicațiile de întâlniri în urmă cu un an, după ce a petrecut un deceniu folosindu-le. „Nu am regretat niciodată acest lucru, deși știu că diferiți prieteni și-au cunoscut soții și partenerii de lungă durată prin intermediul lor – ceva ce mi-ar plăcea în continuare să am. Cu toate acestea, sunt în pace cu ideea că s-ar putea să nu întâlnesc pe cineva. Dacă se întâmplă, grozav. Dar dacă nu, și eu sunt mulțumit cu asta. A avea un partener poate aduce fericire, dar și stres”, spune tânărul de 42 de ani.

De fapt, există un sentiment surprinzător de optimism printre cei care și-au luat rămas bun de la aplicații. Pentru Emma Chappell, în vârstă de 42 de ani, desfășurarea unor activități plăcute și împlinitoare poate duce la o întâlnire, chiar dacă sesiunile ei de cor și plimbările în natură nu au oferit încă vreo oportunitate. „Măcar să te alăture lucrurilor și să înveți o nouă abilitate sau să ai o noapte distractivă este mai utilă. Și te gândești la: „Nu știi niciodată.” Ea adaugă: „Viața este pentru a trăi, până la urmă, nu stai în spatele unui paravan așteptând ca viața să înceapă.”