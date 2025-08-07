CSM Bucureşti, victorie cu Nykøbing în primul meci de la Cupa Dunărea
Campioana CSM Bucureşti a învins joi, în primul meci de la Cupa Dunărea, formaţia daneză Nykøbing Falster Håndboldklub, scor 37-30 (20-16). În a doua partidă a zilei se confruntă gazda Dunărea Brăila şi vicecampioana Corona Braşov, transmite News.ro.
Competiţia aflată la ediţia a IX-a se desfăşoară între 7-10 august, iar următoarele partide programate sunt: CSM Bucureşti – Corona Braşov, Dunărea Brăila – Nykøbing (8 august), Nykøbing – Corona Braşov şi Dunărea Brăila – CSM Bucureşti (10 august).
Festivitatea de premiere va avea loc în 10 august, de la ora 15.00.
După turneul de la Brăila, campioana CSM Bucureşti va participa, în 15-16 august, la un turneu similar găzduit de Corona Braşov, alături de Dunărea Brăila şi Rapid Bucureşti.
Primele meciuri oficiale vor avea loc la Turneul Final Four al Supercupei României, la Bistriţa, în 23-24 august, primul meci cu Minaur Baia Mare. În cealaltă semifinală se duelează Gloria Bistriţa – Corona Braşov.
În stagiunea 2025-2026, CSM Bucureşti va juca şi în grupa B a Ligii Campionilor, urmând a debuta în deplasare, cu Ikast Handbold, în 6/7 septembrie.
