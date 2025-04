Criza permiselor auto din Covasna, rezolvată cu ajutorul polițiștilor transferați din alte județe. Timpul de așteptare pentru proba practică a fost redus de la trei luni la trei săptămâni

Timpul de aşteptare pentru susţinerea probei practice în vederea obţinerii permisului de conducere auto a fost redus de la trei luni la trei săptămâni, în urma completării schemei de personal a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Covasna, a anunţat marţi prefectul Raduly Istvan, citat de Agerpres.

„La ora actuală am ajuns la o performanţă aproape de cea pe care noi ne-am propus-o acum 4 ani: două săptămâni şi suntem la trei. Deci, la ora actuală între examenul teoretic şi examenul practic timpul de aşteptare este de maximum 3 săptămâni. Iar, dacă cineva vrea să înscrie un autovehicul sau are ceva documente administrative de rezolvat la Serviciul de Permise şi Înmatriculare a Vehiculelor atunci poate să rezolve de la o zi la alta. Nu mai sunt zile de aşteptare, ceea ce este foarte bine. Iar la examenul teoretic pentru obţinerea permisului de conducere nu este nicio aşteptare. Dacă cineva a finalizat şcoala, poate să se programeze şi într-o săptămână, atunci când se susţin examenele, poate intra (…) Acum avem posturile ocupate, toate posturile sunt ocupate pe statul de funcţie”, a declarat prefectul Raduly Istvan, în cadrul unei conferinţe de presă.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Covasna s-a confruntat ani de zile cu deficit de personal, ceea ce a făcut ca decalajul dintre proba teoretică şi cea practică să crească considerabil.

Pentru a compensa lipsa de examinatori, autorităţile au apelat temporar la sprijinul unor poliţişti din alte zone ale ţării, precum Bucureşti, Bistriţa, Vaslui, Alba, Bacău, Timiş şi Mureş, în condiţiile în care timpul aşteptare pentru proba practică ajunsese în unele perioade la peste trei luni şi jumătate la Sfântu Gheorghe şi între 4 luni şi 4 luni şi jumătate în municipiul Târgu Secuiesc.

Prefectul Raduly Istvan a mai amintit, printre altele, că Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto Covasna a fost relocat în urmă cu circa doi ani în incinta centrului comercial Sepsi Value din Sfântu Gheorghe şi oferă cetăţenilor condiţii mai bune şi mai civilizate decât în vechiul sediu.

„Deci, e bine ce am făcut, a fost greu, un an de zile am lucrat pentru acest lucru, dar legat de noul sediu nu am primit nicio sesizare negativă, oamenii au fost mulţumiţi şi sunt mulţumiţi că sunt acolo şi sunt condiţii mult mai bune”, a mai spus prefectul Raduly Istvan.