Criza din Orientul Mijlociu ar putea prelungi perioada de creștere a inflației (economistul-șef al FMI)

Creșterea tensiunilor din Orientul Mijlociu, în urma atacului masiv al Iranului cu drone, rachete balistice și rachete de croazieră asupra Israelului, ar putea întârzia revenirea inflației la ținta stabilită, a declarat marți economistul-șef al FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, potrivit boursorama.com.

Într-un interviu acordat AFP înaintea reuniunilor de primăvară ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale (BM), care se desfășoară de marți până vineri, Pierre Gourinchas a subliniat riscul unei „perturbări a prețurilor energiei” sau a prețurilor materiilor prime.

“Ne așteptăm ca economia mondială să rămână rezistentă în 2024, cu o creștere de 3,2%, iar inflația să continue să scadă în 2025, deci veștile sunt destul de bune. Dar riscul crizei actuale ar fi acela de a ne scoate de pe calea dezinflației, provocând perturbări la nivelul prețurilor la petrol sau energie, dar și la prețurile materiilor prime”, a subliniat el.

Într-un scenariu de creștere de aproximativ 15% a prețului petrolului, ar rezulta o inflație mai mare în acest an și anul viitor de aproximativ 0,7 puncte procentuale (pp), și o creștere mai lentă. “Dar nu am ajuns încă acolo, am observat o oarecare presiune asupra prețurilor petrolului, dar este prea devreme pentru a stabili dacă aceasta este o tendință de durată sau dacă vor atinge nivelurile din scenariul nostru”, a notat el.

În ceea ce privește divergența tot mai accentuată între evoluțiile economice din Europa și Statele Unite, Pierre-Olivier Gourinchas afirmă că pentru Bătrânul Continent există o combinație de factori, printre care șocului energetic declanșat de invadarea Ucrainei, care nu s-a estompat total, dar și politica monetară restrictivă, “care exercită o presiune tot mai mare asupra costurilor de împrumut ale gospodăriilor și întreprinderilor”. “Avem, de asemenea, un mediu marcat de o lipsă de încredere, atât din partea întreprinderilor, cât și a consumatorilor. În general, putem constata că economia europeană se află sub potențialul său de creștere. Dar dezinflația a ajuns mai repede decât se aștepta și ne putem aștepta ca Banca Centrală Europeană să reducă ratele în curând, ceea ce ar duce la o revenire moderată”, a continuat acesta.

Pe de altă parte, în Statele Unite, creșterea productivității a fost solidă, iar piața forței de muncă s-a îmbunătățit, în mare parte datorită sosirii muncitorilor străini, ceea ce sporește capacitatea economiei, reducând în același timp presiunea asupra creșterilor salariale, a continuat Pierre-Olivier Gourinchas. De asemenea, au existat multe investiții, iar consumul rămâne solid. “Pe scurt, atât oferta, cât și cererea sunt în formă bună și în echilibru. Cererea este ușor mai mare, ceea ce explică persistența inflației, care nu revine la țintă atât de repede pe cât se aștepta, dar s-au făcut deja multe. Ne așteptăm în continuare ca inflația să revină la țintă în cursul anului 2024”, a mai spus economistul șef al FMI.