Cristiano Ronaldo a ajuns la meciul 1200 din carieră: „A fost o aventură minunată, dar nu am terminat încă”

Cristiano Ronaldo a marcat un gol şi a dat o pasă decisivă în victoria cu 4-1 a echipei Al-Nassr în faţa celor de la Al-Riyadh, vineri, în etapa a 16-a a campionatului saudit, meciul său cu numărul 1.200 la profesionişti (club şi ţară), transmite News.ro.

„Încă trei puncte! Aş vrea să le mulţumesc tuturor coechipierilor mei care m-au ajutat să ajung la aceste 1.200 de meciuri. A fost o aventură minunată, dar nu am terminat încă!”, a scris el în social media. Deşi va împlini 39 de ani în februarie, fostul atacant al Realului şi al formaţiei Manchester United nu are nicio intenţie de a se retrage. Aflat sub contract până în 2025 cu Al-Nassr, el şi-a declarat în mod regulat dorinţa de a juca şi după vârsta de 40 de ani.

„Sunt fericit, vreau să continui şi să văd ce se întâmplă. Dacă mai pot juca la 40 de ani, pot juca şi la 41, 42… Din punct de vedere genetic, nu o să spun că mă simt ca la 25 de ani, nu ar trebui să exagerez. Dar e ca şi cum aş avea 30 de ani. Am mare grijă de corpul şi de mintea mea. Longevitatea este un lucru fascinant”, a mărturisit Ronaldo în 2022, într-un interviu acordat ESPN.

El va trebui să continue încă mulţi ani pentru a trece de Peter Shilton. Pe reţelele sale de socializare, fostul portar de la Nottingham Forest şi Southampton se descrie ca fiind fotbalistul care a jucat cele mai multe meciuri la nivel profesionist, cu 1.387 de prezenţe. Site-urile de statistică îi dau 1390.

Shilton l-ar devansa pe compatriotul său Paul Bastock (1286), un fost portar care a jucat în principal în diviziile inferioare ale Angliei de la sfârşitul anilor 1990 până la începutul anilor 2000. Podiumul ar fi completat de legenda braziliană Rogério Ceni (1237), câştigător al Cupei Mondiale din 2002.