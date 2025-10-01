Cristian Chivu scrie istorie la Inter Milano după o nouă victorie în Liga Campionilor

Inter Milano a câștigat fără emoții meciul cu Slavia Praga din Champions League, scor 3-0, iar Cristi Chivu a intrat în istoria nerrazzuro: a devenit doar la patrulea antrenor al italienilor care câștigă primele sale două meciuri din Liga Campionilor.

În vârstă de 44 de ani, Chivu traversează o perioadă fastă pe banca celor de la Inter Milano. A bifat al patrulea succes consecutiv în toate competițiile.

Victoria de marți seară l-a trimis direct în istoria lui Inter: este doar al patrulea antrenor care reușește succese în primele sale două meciuri din Liga Campionilor.

Pe această listă selectă se mai găsesc doar următorii antrenori: Luciano Spalletti, Claudio Ranieri și Roberto Mancini.

Chivu, după victorie: „Nu trebuie să fim prea entuziaști”

„Am tratat partida ca pe un meci serios, important, iar atitudinea băieților a fost exact asta. E excelent că reușim să avem o serie câștigătoare, dar nu e bine să fim prea entuziaști – trebuie să menținem echilibrul”, a spus Chivu, citat de Gazzetta dello Sport.

„Am vrut să odihnesc câțiva jucători, având grijă să păstrez echilibrul. Mă bucur că am putut să le ofer lui Bisseck și Zielinski câteva minute în plus. A fost o seară reușită pentru toți”, a concluzionat Chivu.

Conform sursei citate, Inter este o echipă care în prezent „respiră calm și încredere” sub comanda antrenorului român.

Disciplina, atitutudinea și stabilitatea sunt cuvintele care definesc perioada bună pe care o traversează gruparea de pe Giuseppe Meazza.

Pentru Inter urmează meciul din Serie A cu nou-promovata Cremonese.