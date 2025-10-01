G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cristian Chivu scrie istorie la Inter Milano după o nouă victorie în…

Cristian Chivu, antrenorul echipei AC Parma din Serie A, campionatul de fotbal din Italia
Cristian Chivu / Sursa foto: marco iacobucci / imago sportfotodienst / Profimedia

Cristian Chivu scrie istorie la Inter Milano după o nouă victorie în Liga Campionilor

Sportz1 Oct • 702 vizualizări 0 comentarii

Inter Milano a câștigat fără emoții meciul cu Slavia Praga din Champions League, scor 3-0, iar Cristi Chivu a intrat în istoria nerrazzuro: a devenit doar la patrulea antrenor al italienilor care câștigă primele sale două meciuri din Liga Campionilor.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În vârstă de 44 de ani, Chivu traversează o perioadă fastă pe banca celor de la Inter Milano. A bifat al patrulea succes consecutiv în toate competițiile.

Victoria de marți seară l-a trimis direct în istoria lui Inter: este doar al patrulea antrenor care reușește succese în primele sale două meciuri din Liga Campionilor.

Pe această listă selectă se mai găsesc doar următorii antrenori: Luciano Spalletti, Claudio Ranieri și Roberto Mancini.

Chivu, după victorie: „Nu trebuie să fim prea entuziaști”

„Am tratat partida ca pe un meci serios, important, iar atitudinea băieților a fost exact asta. E excelent că reușim să avem o serie câștigătoare, dar nu e bine să fim prea entuziaști – trebuie să menținem echilibrul”, a spus Chivu, citat de Gazzetta dello Sport.

„Am vrut să odihnesc câțiva jucători, având grijă să păstrez echilibrul. Mă bucur că am putut să le ofer lui Bisseck și Zielinski câteva minute în plus. A fost o seară reușită pentru toți”, a concluzionat Chivu.

Conform sursei citate, Inter este o echipă care în prezent „respiră calm și încredere” sub comanda antrenorului român.

Disciplina, atitutudinea și stabilitatea sunt cuvintele care definesc perioada bună pe care o traversează gruparea de pe Giuseppe Meazza.

Pentru Inter urmează meciul din Serie A cu nou-promovata Cremonese.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.