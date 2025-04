Crin Antonescu, despre îngrijorări ale europenilor privind promovarea valorilor creştine: În niciun caz nu cred că România poate deveni un stat bisericesc, teocratic. Eu, ca preşedinte, va trebui să apăr drepturile tuturor, inclusiv ale ateilor

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a afirmat, într-un podcast, întrebat în legătură cu îngrijorări ale europenilor în privinţa promocării valorilor creştine, că „în niciun caz” nu crede că România poate deveni un stat bisericesc, cu atât mai puţin un stat teocratic şi că România este un stat laic. Totodată, el atrage atenţia că un preşedinte trebuie să apere drepturile tuturor, inclusiv ale celor care aleg să fie atei. „Nu e misiunea mea, ca lider politic, să-i conving pe atei că există altceva ce le-ar putea scăpa. Asta e misiunea bisericilor”, a afirmat Antonescu, transmite News.ro.

Crin Antonescu a fost întrebat, într-un podcast cu Cornel Dărvăşan, ce crede despre întoarcerea la valorile creştine şi despre îngrijorările unor europeni că România ar putea deveni un stat religios.

„Eu nu predic în discursul public valori creştine, eu subliniez în discursul public faptul că fundamentul istoric al poporului român este tradiţia creştină, că fundamentul moralei publice este de natură creştină şi spun despre mine că sunt un creştin. Aici mă opresc, adăugând încă un lucru: că trebuie să fim foarte atenţi ca legislaţia să rezolve două lucruri, care nu sunt deloc contracdictorii – libertatea de credinţă. Adică eu, ca preşedinte, va trebui să apăr drepturile tuturor, inclusiv ale ateilor, nu doar ale celor care sunt de aceeaşi religie cu mine sau celor de altă confesiune. Chiar şi dreptul celor care fac alegerea de a fi atei. Nu e misiunea mea, ca lider politic, să-i conving pe atei că există altceva ce le-ar putea scăpa. Asta e misiunea bisericilor”, a afirmat Crin Antonescu.

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale a spus că, în opinia sa, ca lider politic, trebuie să asiguri tuturor această libertate, care este constituţională.

„În niciun caz nu cred, iar, dacă va fi cazul, voi stăvili acest lucru, că România poate deveni un stat bisericesc şi cu atât mai puţin un stat teocratic. România este un stat laic. Aşa cum minortăţile etnice aduc plus valoare de orice fel, la fel, confesiunile, altele decât cea ortodoxă, sunt la fel, bogăţii, mai multe flori sădite-n grădină. Ca preşedinte, eu voi dori să am un dialog, aşa cum voi dori să am cu întreaga societate civilă, cu liderii comunităţilor religioase. În ceea ce mă priveşte, niciun fel de supralicitare a vreunei credinţe religioase, respect pentru toate, libertate pentru toate, chiar şi pentru cei care nu au credinţe religioase, care sunt sceptici sau atei sau cum vor să-şi spună”, a afirmat Antonescu.

În acelaşi timp, explică Antonescu, spre deosebire de America, unde politicienii nu numai că n-au ezitat să vorbească despre Dumnezeu sau despre Biblie, ci întotdeauna au venit în discursul lor cu asemenea trimiteri fiindcă au fost mai credibili, în Occident, asemenea trimiteri în discursul politic au dispărut aproape complet.

„Interesant este că ele vin totuşi pe la ţările din Est, de la polonezi mai întâi, sigur şi acum. La noi e mai bine, pentru că oamenii sunt într-o perioadă în care par a redescoperi că acestea sunt lucrurile care ne ţin, pe care putem conta mai mult chiar decât pe aliaţii politici, strategici şi aşa mai departe. Şi cred deci că, cu cât avem mai mult de luptat împotriva a tot felul de fenomene, de pildă, nenorocirea drogurilor, criminalitatea sau violenţa domestică, lucruri de-a dreptul ruşinoase, dar încă prezente în societatea noastră, cu atât mai mult recursul la valori creştine, la valori morale, este de dorit”, a mai afirmat Crin Antonescu.