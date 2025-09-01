Copil de un an şi 8 luni, găsit mort într-un iaz din curtea comună a unei creșe şi a unui restaurant din Timișoara / Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă
Un copil de un an şi 8 luni a fost găsit mort, luni, înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea comună a unui club pentru copii care funcţiona ca şi creşă şi a unui restaurant. Acolo a fost chemată ambulanţa, iar medicii au început imediat resuscitarea, însă în final au constatat decesul, transmite News.ro.
”La data de 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:30, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor, din Timişoara, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un băieţel de 1 an şi 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spaţiu amenajat, în aer liber, din proximitatea creşei, împreună cu ceilalţi copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia”, a transmis IPJ Timiş.
În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băieţelului.
”Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi se efectuează verificări şi cu privire la supravegherea copiilor”, a precizat IPJ Timiş.
Din primele date reiese, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, că angajatele creşei foloseau ca loc de joacă o curte aparţinând unui restaurant din vecinătate. În baza unei înţelegeri, copiii erau scoşi acolo să se joace la aer peste zi, când nu erau clienţi la restaurantul care avea program doar seara.
