Coordonatorul filialei AUR de la Galați s-a pozat cu rusofilul Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, un adversar declarat al unirii cu România. „A fost o glumă”

Alexandru Bordian, coordonator al filialei AUR de la Galați și candidat din partea acestei formațiuni la alegerile parlamentare, apare într-o fotografie alături de Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova.

Contactat de G4Media, Bordian a declarat că gestul său de a se fotografia alături de Dodon a fost, de fapt, o ironie, ținând cont că acesta este unul din cei mai înverșunați adversari ai unirii Basarabiei cu Romănia.

„A fost o glumă. În acea perioadă eram membru la „Tinerii Moldovei”, un ONG care militează pentru unirea Basarabiei cu România. Igor Dodon organizase atunci un eveniment care purta numele lui Ștefan cel Mare. Noi, ca ONG, având tricouri cu „Tinerii Moldovei” și Ștefan cel Mare, am mers la acel eveniment ca să spunem că noi, de fapt, suntem români. Ne-am întâlnit întâmplător cu Igor Dodon și am făcut o poză și am spus că Igor Dodon susține Unirea”, a declarat Alexandru Bordian.

Întrebat dacă susține apropierea României de Federația Rusă sau de Occident, Alexandru Bordian a dat un răspuns care să mulțumească pe toată lumea.

„Nu susțin apropierea nici de Est, nici de Vest. România este un stat membru al Uniunii Europene, dar trebuie să fim prieteni cu toate țările, din punctul meu de vedere”, a spus acesta.

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat în februarie 2018 că unirea ţării cu România ar duce la declanșarea unui război civil.

„Unirea cu România – susţinută puternic de o parte a cetăţenilor moldoveni – înseamnă război civil. În calitate de preşedinte al Republicii Moldova mă voi folosi de toate mijloacele pentru a împiedica desfiinţarea statalităţii Republicii Moldova”, susținea atunci Igor Dodon, în cadrul unui interviu televizat.