Administraţia Trump va verifica de „antiamericanism” aplicaţiile pentru vize de muncă, studiu şi imigraţie în SUA / ”Beneficiile Americii nu trebuie acordate celor care disprețuiesc țara”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat că îi va evalua în privinţa „antiamericanismului” pe solicitanţii pentru vize de muncă, studiu şi imigraţie în SUA şi va lua în considerare orice astfel de constatare împotriva lor, stârnind îngrijorări cu privire la implicaţiile pentru libertatea de exprimare, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Serviciile de Cetăţenie şi Imigrare din SUA (USCIS) au spus într-un „alertă de politică” datată marţi că le-au furnizat ofiţerilor de imigrare noi orientări cu privire la modul de a acţiona în cazurile în care solicitanţii străini „susţin sau promovează ideologii sau activităţi antiamericane”, precum şi „terorism antisemit”.

Trump a etichetat o serie de voci ca fiind antiamericane, inclusiv istorici şi muzee care documentează sclavia din SUA şi protestatarii propalestinieni care se opun atacului militar al Israelului, aliat al SUA, asupra Fâşiei Gaza.

„Activităţile antiamericane vor fi un factor negativ covârşitor în orice analiză discreţionară”, a transmis USCIS.

„Beneficiile Americii nu ar trebui să le fie acordate celor care dispreţuiesc ţara şi promovează ideologii antiamericane”, a adăugat instituţia.

Anunţul nu a definit antiamericanismul. Dar manualul de politici se referă la o secţiune a legii federale despre interzicerea naturalizării persoanelor care „se opun guvernului sau legii sau care favorizează forme totalitare de guvernare”, transmite Agerpres.

Textul complet menţionează susţinătorii comunismului sau regimurilor totalitare şi persoanele care pledează pentru răsturnarea guvernului SUA şi violenţa împotriva funcţionarilor guvernamentali, printre altele.

USCIS a spus că a extins tipurile de cereri care presupun o verificare a reţelelor sociale, iar analizele pentru „activitate antiamericană” vor fi adăugate la acest control.

Aaron Reichlin-Melnick, un cercetător senior la American Immigration Council, a spus că o astfel de măsură aduce aminte de anii 1950, când senatorul Joseph McCarthy vâna presupuşi comunişti într-o campanie care a devenit sinonimă cu persecuţia politică.

„McCarthyismul revine în legislaţia imigraţiei,” a spus el. Antiamericanismul „nu are un precedent în legislaţia imigraţiei, iar definiţia sa este complet la latitudinea administraţiei Trump”, a adăugat expertul.

În aprilie, administraţia americană a declarat că va începe să verifice conturile de pe reţelele sociale ale imigranţilor şi solicitanţilor de viză pentru ceea ce a numit activitate antisemită. Avocaţii drepturilor omului şi-au exprimat îngrijorări legate de libertatea de exprimare şi de supraveghere.