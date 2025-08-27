Controversă în Turul Spaniei: A pierdut Vingegaard intenționat tricoul de lider?

Jonas Vingegaard a pierdut tricoul roșu de lider în etapa a patra din Turul Spaniei la ciclism, iar întrebarea care domină discuțiile despre acest moment este dacă totul a făcut parte dintr-un plan bine calculat.

Britanicul Ben Turner a fost câștigătorul surprinzător al etapei de marți, iar sprintul final i-a adus lui David Gaudu șefia clasamentului general. Acest lucru se întâmplă în condițiile în care Gaudu și Vingegaard sunt la egalitate de timp.

În cadrul podcastului The Move, Johan Bruyneel și Spencer Martin au vorbit despre faptul că Vingegaard ar fi cedat intenționat tricoul roșu al liderului din La Vuelta.

„Cred că e plăcut să nu ai tricoul de lider”, a spus Martin.

„Te duci acasă mai devreme. Cine nu vrea să plece acasă? Și, în plus, pentru un contratimp pe echipe nu e la fel de important ca într-un contratimp individual să menții conducerea.”

Mai mult decât atât, Johan Bruyneel a dus și mai departe discuția, el sugerând chiar o înțelegere între cei doi rutieri.

„Sunt destul de încrezător că este o conversație prestabilită. Vingegaard a spus: Hei, știi ce? Nu sunt interesat. Am de gând să stau în spate, tu asigură-te că ești în față.”

Johan Bruyneel este un personaj cu o bogată experiență în ciclism. El a fost managerul lui Lance Armstrong.

Bruyneel spune că gestul danezului are explicații cât se poate de simple: „Doar pentru că Vingegaard nu a vrut să urce pe podium astăzi, nu a vrut să dea interviuri (n.r. să piardă timp inutil după cursă). Cred că este foarte probabil să se întoarcă mâine. Deci e doar o zi.”

Dacă pentru Vingegaard nu pare nicio tragedie că a cedat tricoul roșu, pentru David Gaudu câștigul este unul important: este pentru prima dată în carieră când îmbracă tricoul de lider într-un Mare Tur.

„Este minunat pentru Gaudu. Tricou roșu într-un Mare Tur pentru un francez. Un stimulent important pentru moral”, a adăugat Bruyneel, citat de cyclinguptodate.com.

Cei doi comentatori au vorbit mai apoi și despre startul modest de competiție al celor de la UAE, echipa momentului din ciclismul mondial (la care se află sub contract și Tadej Pogacar).

„Cred că o parte din motivul pentru care nu îi vedem este pentru că sunt la limita abilităților lor tehnice”, a spus Martin. „Acestea nu sunt etape pentru Ayuso sau Almeida.”

Mai mult decât atât, analistul tv completează și face o paralelă între Turul Franței din 2022 și 2023 și situația din prezent.

„Cei de la UAE îmi amintesc acum de Vingegaard la Turul Franței din 2022 și 2023, când stătea deoparte și îl lăsa pe Pogacar să se dezlănțuie. Iar acum rolurile s-au inversat.”

De știut despre Turul Spaniei la ciclism

Dată de disputare: 23 august – 14 septembrie

Etape: 21 (standard, precum în Il Giro și Le Tour), cu două zile de pauză.

Distanță totală de parcurs: 3,151 de km

Diferență de nivel: 54.488 metri

Traseu internațional: Italia – Franța – Andorra – Spania

Au rămas de disputat din Turul Spaniei 2025

27 august / etapa a 5-a: Figueres – Figures (contratimp pe echipe, 24,1 km)

28 august / etapa a 6 -a: Olot – Pal (170,3 km)

29 august / etapa a 7-a: Andorra la Vella – Cerler (188 km)

30 august / etapa a 8-a: Monzon Templario – Zaragoza (163,5 km)

31 august / etapa a 9-a: Alfaro – Valdezcaray (195,5 km)

1 septembrie / zi de repaus

2 septembrie / etapa a 10-a: Sendaviva – Larra-Belagua (175,5 km)

3 septembrie / etapa a 11-a: Bilbao – Bilbao (157,4 km)

4 septembrie / etapa a 12-a: Laredo – los Corrales del Buelna (144,9 km)

5 septembrie / etapa a 13-a: Cabazon de la Sal – L’Angliru (202,7 km)

6 septembrie / etapa a 14-a: Aviles – La Farrapona (135,9 km)

7 septembrie / etapa a 15-a: Vegadeo – Monforte Lemos (167,8 km)

8 septembrie / zi de repaus

9 septembrie / etapa a 16-a: Poio – Castro de Herville (167,9 km)

10 septembrie / etapa a 17-a: Barco de Valdeorras – El Morredero (143,2 km)

11 septembrie / etapa a 18-a: Valladolid – Valladolid (contratimp individual, 27,2 km)

12 septembrie / etapa a 19-a: Rueda – Guijuelo (161,9 km)

13 septembrie / etapa a 20-a: Robledo de Chavela – Bola del Mundo (155,6 km)

14 septembrie / etapa a 21-a: Alalpardo – Madrid (111,6 km)