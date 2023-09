Containere de locuit, puse la dispoziţia unor familii din Crevedia care au casele distruse sau afectate de exploziile de la depozitul GPL

Sursa foto: Facebook / Marcel Ciolacu

Ciolacu i-a vizitat pe pacienții transferați la Bruxelles după explozia de la Crevedia: Un tânăr de 22 de ani a fost detubat şi urmează să iasă de la ATI / Am vorbit cu soţia celui de-al doilea pompier, am încurajat-o şi am asigurat-o de tot sprijinul nostru