Consiliul Județean Ilfov: Tratamentele stomatologice ar putea fi decontate şi în cazul celor cu pensii de 2.500 de lei

Preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a precizat marţi că tratamentele stomatologice ar putea fi decontate şi în cazul persoanelor cu pensii de până la 2.500 de lei, în condiţiile în care limita actuală este de 2.000 de lei, transmite Agerpres.

„La anul vrem să îl extindem (programul, n.r.) pentru pensionari cu o pensie de până în 2.500 de lei; încercăm treptat să ridicăm plafonul şi în funcţie de posibilităţile pe care le avem”, a spus el, prezent la Congresul Naţional de Îmbătrânire Activă.

Hubert Thuma a apreciat că aproximativ 500 de pensionari au beneficiat până acum de proiectul „Ilfov zâmbeşte”, început în urmă cu un an.

„Acum un an aveam nişte măsuri un pic mai restrictive, chiar mult mai restrictive: decontam vârstnicilor cu o pensie de maxim 1.200 de lei lucrări la stomatolog în valoare de 3.000 de lei. Pentru că am văzut că funcţionează – au fost peste 120 de pensionari care au beneficiat de aceste servicii – ne-am gândit că nu este o mare diferenţă între un pensionar cu o pensie de 1.200 de lei şi unul care are 1.700 sau 1.900 de lei şi am ridicat plafonul. Pensionarilor care au pensii de maxim 2.000 de lei le decontăm anul acesta 4.000 de lei la stomatolog, Evident, fără birocraţie. Merg cu talonul de pensie la primărie, îşi aleg stomatologul unde vor să meargă şi pur şi simplu ne trimit facturile şi noi le plătim”, a explicat el.

În ce priveşte proiectul „Ilfov prin ochii tăi”, Thuma a arătat că ochelarii sunt oferiţi gratuit pentru pensionarii ilfoveni de către o firmă privată. Până în prezent au fost daţi peste 20.000 de ochelari, în mod gratuit, vârstnicilor din 20 de localităţi ilfovene care au o pensie maximă de 2.500 de lei. Totodată, autoritatea locală ia în calcul asigurarea operaţiei gratuite pentru cei care suferă din cauza cataractei.