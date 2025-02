Concertele de la Ateneul Român în 2025, în cadrul Festivalului Enescu: 28 de spectacole cu lucrări ale unor compozitori renumiti

Emblematicul Ateneu Român, renumit pentru acustica sa extraordinară, va găzdui și în acest an două importante serii de concerte din cadrul Festivalului Internațional George Enescu: Seria Concertelor de la Ateneu (după-amiaza) și seria Concertelor de la Miezul Nopții. Abonamentele sunt puse în vânzare pe platforma eventim.ro, anunță portalul Zilesinopti.ro.

Seria Concertelor de la Ateneu cuprinde 28 de concerte cu lucrări ale unor renumiți compozitori din literatura muzicală universală, interpretate de orchestre simfonice, ansambluri camerale și soliști activi pe cele mai importante scene ale muzicii clasice internaționale.

Programate de la ora 17:00 – de luni până joi – și de la ora 16:30 de vineri până duminică, concertele vor fi susținute de Orchestra Filarmonicii din Rotterdam, Orchestra Filarmonicii din Monte-Carlo, Orchestra Simfonică din Antwerp, Orchestra de Cameră din Basel, Orchestra de Cameră din Scoția, Orchestra de Cameră Mahler, Orchestra de Cameră din Lausanne, Orchestra de Cameră a Europei, Orchestra of The Age of Enlightenment, Academy of St Martin in the Fields, alături de Les Ambassadeurs.

La Grande Écurie și Corul de Cameră din Namur, Corul Radio din Letonia, aflate în premieră în România, Les Siècles, Cvartetul Belcea, Cvartetul Leonkoro, Cvartetul Arcadia, Orchestra Națională Radio, Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, Orchestra de Cameră Radio, Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova, Orchestra și Corul Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, la aniversarea a 70 de ani de activitate, și Orchestra Filarmonicii Moldova din Iași.

La pupitru se vor afla prestigioși dirijori internaționali, precum Charles Dutoit, Lahav Shani, Kazuki Yamada, Gianandrea Noseda, Sigvards Kļava, Cristian Mandeal, Pierre Bleuse, Franck Ollu, Ustina Dubitsky, Emmanuel Resche-Caserta, Arnaud Arbet, Gabriel Bebeșelea, Maxim Emelyanychev, Cristian Florea, Emmanuel Tjeknavorian etc, sub bagheta cărora vor evolua virtuozi recunoscuți: violoniștii Augustin Hadelich, Isabelle Faust, Ilian Gârneț, Simone Lamsma, Daniel Lozakovich, Valentin Șerban și Hyeonjeong Lee – câștigători ai Concursului Enescu, violoncelista Sol Gabetta, pianiștii Nelson Goerner, Daniel Ciobanu, percuționistul Colin Currie, organistul Vlad Vișenescu, violistul Răzvan Popovici, sopranele Sarah Aristidou, Pretty Yende sau Lucy Crowe.

