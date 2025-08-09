Drumurile naţionale cu risc rutier crescut, monitorizate de Poliţie cu elicoptere: Poliţiştii au acţionat pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, constatând 394 de abateri rutiere

Drumurile naţionale cu risc rutier crescut au fost monitorizate de Poliţie cu elicoptere, ajutând astfel la supravegherea traficului rutier, la un răspuns rapid la situaţii de urgenţă, controlul traficului în situaţii speciale şi la măsurarea fluxului de trafic, informează, sâmbătă, IGPR, transmite Agerpres.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie, poliţiştii Direcţiei Rutiere, în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratului General de Aviaţie, au desfăşurat 78 de misiuni cu sprijinul elicopterelor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne.

„În cele 358 de ore de zbor, cele trei elicoptere ale Inspectoratului General de Aviaţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au monitorizat aerian mai multe drumuri naţionale cu risc rutier crescut: DN1, DN2, DN3 , DN5, DN6, DN7, DN2A, DN2B, DN21, DN25, DN26, DN39, DN54, DN64 DN65, DN66, DN67, DN73, DNCB, VO6F, precum şi autostrada A2 Bucureşti – Constanţa”, precizează IGPR.

Poliţiştii au acţionat pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, constatând 394 de abateri rutiere, dintre care 382 pentru depăşire neregulamentară, iar 12 pentru alte abateri, precum neacordarea de prioritate pietonilor, pentru şoferii care nu purtau centura de siguranţă, dar şi pentru folosirea telefonului mobil, încălcarea marcajului sau circulaţie pe sens opus.

„Utilizarea elicopterelor în cadrul activităţilor de poliţie a generat multiple beneficii în ceea ce priveşte prevenirea accidentelor de circulaţie, respectiv consolidarea climatului de siguranţă rutieră, oferind o perspectivă aeriană şi completând abilităţile forţelor de poliţie de la sol în ceea ce priveşte aspecte de importanţă precum supravegherea eficientă, monitorizarea traficului rutier, răspuns rapid la situaţii de urgenţă, controlul traficului în situaţii speciale, măsurarea fluxului de trafic”, subliniază IGPR.