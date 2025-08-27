Concerte la Praid, pentru stimularea turismului din zonă / Evenimentele vor fi realizate cu sprijinul statului ungar

O serie de concerte vor avea loc în septembrie și octombrie, cu participarea unor formații maghiare și românești de renume, în Ținutul Sării, pentru a stimula turismul în regiune, a informat marți Consiliul Județean Harghita, într-un comunicat remis Agenţiei de Presă MTI, anunță Agenția de presă Rador.

Potrivit comunicatului, seria de concerte, care începe pe 12 septembrie, își propune să dea un nou impuls turismului în regiunea afectată de dezastrul minier de la Praid, să consolideze viața culturală locală și să prelungească sezonul turistic.

Seria de concerte prezintă cinci formații, reprezentând stiluri muzicale diferite, oferind astfel experiențe pentru toate vârstele. Pe 12 septembrie, formația Csík va deschide seria de evenimente, urmată de grupul Intim Torna Illegál, pe 20 septembrie, la Festivalul Internațional al Sarmalelor din Praid.

Pe 3 octombrie, formaţia Subcarpați, un reprezentant proeminent al scenei muzicale românești, care combină muzica electronică și hip-hop-ul cu motive de muzică populară românească, va prezenta un concert unic. Pe 11 octombrie, István Pál „Szalonna” şi formaţia sa vor concerta la Festivalul Dovleacului de la Sovata. Seria de concerte se va încheia pe 17 octombrie, cu un spectacol susținut de Bagossy Brothers Company. Locațiile concrete ale concertelor vor fi anunțate ulterior.

Comunicatul mai menţionează că evenimentele vor fi realizate cu sprijinul statului ungar, în colaborare cu parteneri locali și județeni. Seria de concerte este legată de inițiativa lansată de Asociația de Dezvoltare Comunitară Harghita (Visit Harghita) pentru promovarea satului Praid ca destinație de turism de aventură.

Asociația de Dezvoltare Comunitară Harghita este în legătură permanentă cu antreprenorii din turism și potențiali parteneri din Praid pentru ca Ţinutul Sării să devină din nou o destinație atractivă, autentică și diversă pe harta turismului intern și internațional.

În perioada 25-29 iulie, bloggerul britanic Rosie World a vizitat regiunea, iar între 28 și 31 iulie, 25 de influenceri și jurnaliști români au fost în Ţinutul Sării. Scopul vizitelor a fost ca participanții să cunoască regiunea, astfel încât să o poată prezenta autentic și versatil cititorilor și urmăritorilor lor.