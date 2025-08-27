G4Media.ro
VIDEO Soldaţii Gărzii Naţionale desfăşuraţi la Washington au fost puşi să strângă…

VIDEO Soldaţii Gărzii Naţionale desfăşuraţi la Washington au fost puşi să strângă gunoiul / „Ne angajăm să păstrăm siguranţa şi frumuseţea Washingtonului”

Garda Naţională, trimisă de Donald Trump în capitala americană, a fost însărcinată marţi să strângă gunoiul din jurul Casei Albe, transmite News.ro.

Cei 200 de soldaţi mobilizaţi de Donald Trump pentru menţinerea ordinii în Washington par să fi schimbat deocamdată armele cu sacci de gunoi. Unii dintre ei au fost filmaţi marţi în timp ce strângeau gunoiul în apropierea Casei Albe.

Un responsabil a confirmat pentru canalul american FOX 5 DC că 110 membri ai Gărzii Naţionale au fost trimişi să strângă gunoiul în Lafayette Square, National Mall şi Tidal Basin. „Ne angajăm să păstrăm siguranţa şi frumuseţea Washingtonului”, a declarat responsabilul.

Donald Trump a anunţat pe 11 august că statul federal va prelua controlul asupra menţinerii ordinii în Washington D. C., desfăşurând Garda Naţională pentru a „curăţa” capitala americană, pe care a descris-o ca fiind „invadată de bande”. În plus faţă de aceşti militari, agenţi federali ai FBI, ai poliţiei de imigrare ICE şi ai agenţiei antidrog DEA sunt, de asemenea, desfăşuraţi în Washington.

