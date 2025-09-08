G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Concerte gratuite în Ţinutul Sării, menite să contribuie la revitalizarea turismului, după…

Praid intrare in localitate
Sursa foto: Ovidiu Harfaș / G4Media

Concerte gratuite în Ţinutul Sării, menite să contribuie la revitalizarea turismului, după inundarea Salinei Praid

Travel8 Sep 0 comentarii

Mai multe concerte de amploare vor avea loc, în această toamnă, în Ţinutul Sării, ca parte a unei iniţiative de redefinire a turismului din Praid, care a avut de suferit în urma inundării salinei din localitate.

Potrivit unui comunicat transmis de Consiliului Judeţean (CJ) Harghita, primele două evenimente vor avea loc în Praid pe 12 septembrie, în Parcul Central, unde pe scenă va urca trupa Csík Zenekar, „una dintre cele mai apreciate formaţii de muzică populară maghiară” şi pe 20 septembrie, în cadrul Festivalului Internaţional al Sarmalelor din Praid, când va concerta trupa rock „Intim Torna Illegál”, transmite Agerpres.

De asemenea, pe 3 octombrie, formaţia „Subcarpaţi”, „care îmbină tradiţiile româneşti cu ritmuri moderne”, va susţine un concert, de la ora 19:00, în parcarea Gării din Praid.

În comunicatul CJ Harghita se mai menţionează că pe 11 octombrie, de la ora 19:00, în cadrul Festivalului Dovleacului din Sovata, publicul va fi invitat la un spectacol susţinut de trupa de muzică „Szalonna és Bandája”, din Ungaria, seria de concerte urmând să se încheie la Praid, pe 19 octombrie, când, de la ora 19:00, va avea loc un concert al îndrăgitei trupe „Bagossy Brothers Company”.

Sursa citată menţionează că evenimentele de acest tip au drept scop nu doar divertismentul, ci reprezintă şi o măsură concretă pentru a reda forţa sectorului turistic şi pentru a repoziţiona regiunea ca destinaţie atractivă şi diversă.

„Acest tip de evenimente se integrează în iniţiativa coordonată de ADI Harghita (Visit Harghita), care urmăreşte redefinirea turismului din Praid ca destinaţie bazată pe experienţe. Între timp, ADI Harghita organizează consultări regulate cu antreprenorii din Praid şi poartă discuţii cu potenţiali parteneri. Scopul este ca regiunea să se afirme ca o destinaţie atractivă, autentică şi diversă, pe harta turismului naţional şi internaţional”, se arată în comunicatul de presă.

Iniţiatorii precizează că evenimentele sunt realizate „datorită sprijinului oferit de Guvernul Ungariei, cu implicarea Szerencsejáték Zrt., alături de RideMore Center, Primăria Comunei Praid şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Harghita, prin brandul local Visit Harghita”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Salina Praid a fost închisă din cauza infiltraţiilor produse în urma ploilor abundente

Travel6 Mai 2025
0 comentarii

Mii de vizitatori sunt așteptați zilnic la Salina Praid în minivacanța de 1 Mai / Se află la o adâncime de 120 de metri, iar transportul persoanelor se face cu autobuzele

Travel28 Apr 2025
0 comentarii

Accesul turiştilor în Salina Praid se face cu autobuze electrice

Travel9 Aug 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.