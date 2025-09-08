Concerte gratuite în Ţinutul Sării, menite să contribuie la revitalizarea turismului, după inundarea Salinei Praid

Mai multe concerte de amploare vor avea loc, în această toamnă, în Ţinutul Sării, ca parte a unei iniţiative de redefinire a turismului din Praid, care a avut de suferit în urma inundării salinei din localitate.

Potrivit unui comunicat transmis de Consiliului Judeţean (CJ) Harghita, primele două evenimente vor avea loc în Praid pe 12 septembrie, în Parcul Central, unde pe scenă va urca trupa Csík Zenekar, „una dintre cele mai apreciate formaţii de muzică populară maghiară” şi pe 20 septembrie, în cadrul Festivalului Internaţional al Sarmalelor din Praid, când va concerta trupa rock „Intim Torna Illegál”, transmite Agerpres.

De asemenea, pe 3 octombrie, formaţia „Subcarpaţi”, „care îmbină tradiţiile româneşti cu ritmuri moderne”, va susţine un concert, de la ora 19:00, în parcarea Gării din Praid.

În comunicatul CJ Harghita se mai menţionează că pe 11 octombrie, de la ora 19:00, în cadrul Festivalului Dovleacului din Sovata, publicul va fi invitat la un spectacol susţinut de trupa de muzică „Szalonna és Bandája”, din Ungaria, seria de concerte urmând să se încheie la Praid, pe 19 octombrie, când, de la ora 19:00, va avea loc un concert al îndrăgitei trupe „Bagossy Brothers Company”.

Sursa citată menţionează că evenimentele de acest tip au drept scop nu doar divertismentul, ci reprezintă şi o măsură concretă pentru a reda forţa sectorului turistic şi pentru a repoziţiona regiunea ca destinaţie atractivă şi diversă.

„Acest tip de evenimente se integrează în iniţiativa coordonată de ADI Harghita (Visit Harghita), care urmăreşte redefinirea turismului din Praid ca destinaţie bazată pe experienţe. Între timp, ADI Harghita organizează consultări regulate cu antreprenorii din Praid şi poartă discuţii cu potenţiali parteneri. Scopul este ca regiunea să se afirme ca o destinaţie atractivă, autentică şi diversă, pe harta turismului naţional şi internaţional”, se arată în comunicatul de presă.

Iniţiatorii precizează că evenimentele sunt realizate „datorită sprijinului oferit de Guvernul Ungariei, cu implicarea Szerencsejáték Zrt., alături de RideMore Center, Primăria Comunei Praid şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Harghita, prin brandul local Visit Harghita”.