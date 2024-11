Concert Andrea Bocelli la Oradea: 5.050 de bilete au fost vândute în câteva ore / Scena a fost reamplasată pentru a se mai suplimenta cu încă 580 de locuri / ”Am încercat să organizăm o a doua seară, însă, din păcate, artistul nu a putut fi disponibil”

Tenorul Andrea Bocelli va susține un concert în data de 17 noiembrie de la ora 20:00, în sala polivalentă Oradea Arena, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Organizatorii concertului susţinut de tenorul Andrea Bocelli au anunţat suplimentarea celor 5.050 de locuri din Arena Oradea, sold out într-o singură zi.

Astfel, există alte 580 de locuri, din care 300 pe suprafaţa de joc, deci cu vizibilitate foarte bună, transmit organizatorii.

“Interesul publicului meloman faţă de acest concert a fost foarte mare din primul moment în care am anunţat evenimentul. Aşa de mare încât noi am încercat să organizăm o a doua seară, deci un al doilea concert, însă, din păcate, artistul nu a putut fi disponibil. De aceea ne bucurăm că în acest moment am reuşit să suplimentăm numărul de locuri pentru doritori. Suplimentarea s-a putut face datorită faptului că am reuşit împreună cu echipa tehnică a lui Bocelli să finalizăm proiectul scenei şi acest lucru ne-a permis, prin arhitectura finală a scenei, să deschidem o parte din tribunele laterale şi prin faptul că scena a fost mutată mai înspre peretele sălii”, spune directorul general al Visit Oradea, Alex Chira.

Cele 280 de locuri în lateralele scenei au o vizibilitate redusă, însă cele 301 locuri suplimentare pe suprafaţa de joc au o vizibilitate foarte bună.

Repertoriul artistului include arii de operă îndrăgite, hituri atemporale şi piese de pe cel mai recent album al său, “Duets – 30th Anniversary”.

Evenimentul face parte din proiectul care sărbătoreşte 30 de ani de carieră muzicală a lui Andrea Bocelli.