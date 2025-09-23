VIDEO Conacul lui Măldar din Vâlcea, declarat monument istoric, cuprins de un incendiu puternic/ Pompierii intervin cu mai multe autospeciale
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la Conacul lui Măldar, un monument istoric din localitatea Măldăreşti, judeţul Vâlcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flăcărilor.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în zona Conacului lui Maldăr, în localitatea Măldărești. S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentelor de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Drăgășani, punctelor de Lucru Horezu și Bunești, cu 6 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD. Misiune în dinamică” se precizează în comunicatul ISU.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ucraina atacă din nou rafinării în adâncimea teritoriului rus / S-au produs explozii şi un incendiu puternic în apropierea unei instalaţii din Saratov, pe Volga
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.