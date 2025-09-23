G4Media.ro
Conacul lui Măldar din Vâlcea, declarat monument istoric, cuprins de un…

VIDEO Conacul lui Măldar din Vâlcea, declarat monument istoric, cuprins de un incendiu puternic/ Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la Conacul lui Măldar, un monument istoric din localitatea Măldăreşti, judeţul Vâlcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flăcărilor.

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în zona Conacului lui Maldăr, în localitatea Măldărești. S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentelor de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Drăgășani, punctelor de Lucru Horezu și Bunești, cu 6 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD. Misiune în dinamică” se precizează în comunicatul ISU.

