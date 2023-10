Comună cu 1800 de locuitori investește 100 de mii de euro într-un patinoar cu suprafață sintetică / Primar: ”Este foarte interesant să vezi, în această perioadă, copiii patinând în tricou”

Primăria comunei Ruşii Munţi a inaugurat un patinoar cu suprafaţă sintetică, unic în judeţ, în urma unei investiţii de 110.000 euro, care poate fi utilizat şi la temperaturi ridicate, informează Agerpres.

„Avem cinci consilieri care sunt cadre didactice şi, la insistenţele lor, am decis să facem şi un patinoar sintetic în comuna Ruşii Munţi, cred că este singurul din judeţ de acest gen, restul sunt cu gheaţă artificială. Cred că este o noutate în judeţ un asemenea patinoar, realizat în urma unei investiţii de 110.000 euro. Patinoarul este al Primăriei Ruşii Munţi, are o suprafaţă patinabilă de 200 meri pătraţi şi poate fi folosit cu patine special concepute pentru această suprafaţă, nu este posibil că fiecare să vină cu patinele proprii. Pentru patinoar am achiziţionat şi 100 de perechi de patine. Acest tip de patinoar sintetic are la bază plăci modulare de ebonită care sunt destul de pretenţioase, fapt pentru care trebuie să respectăm regulamentele şi tehnica de folosire a suprafeţei”, a declarat marţi primarul comunei Ruşii Munţi, Chiş Bălan Ilie.

Primarul a arătat că o serie de o oră şi jumătate de patinat costă 10 lei pentru copii şi 15 lei pentru adulţi, ghetele fiind incluse în acest tarif.

„Este foarte interesant să vezi, în această perioadă, copiii patinând în tricou. Am conceput un regulament de intrare şi, deşi suprafaţa ar permite accesul a 50 de patinatori în acelaşi timp, pentru prevenirea accidentelor am stabilit un umăr maxim de 35 de patinatori pe serie. Meritul pentru această investiţie foarte utilă pentru copii şi tineri este al consilierilor locali, în primul rând. Astfel, copiii pot să petreacă timpul liber la patinoar, făcând o activitate sportivă. Pentru ei, acest patinoar este o bună oportunitate de relaxare şi de distracţie”, a susţinut primarul comunei Ruşii Munţi.

Pe perioada vacanţei elevilor, patinoarul va fi deschis în fiecare zi de la orele 15.00, cu două serii de câte o oră şi 30 de minute pentru patinaj, iar pe perioada şcolii, acesta va funcţiona joia, vinerea, sâmbăta şi duminica, de la orele 15.00.

Comuna Ruşii Munţi este situată la confluenţa munţilor Gurghiu şi Călimani, pe ambele maluri ale râului Mureş, la ieşirea din defileul Deda-Topliţa către municipiul Reghin şi are, conform recensământului din 2022, 1.827 de locuitori.