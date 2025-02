Compania spațială Blue Origin, susținută de miliardarul Jeff Bezos, va reduce cu 10% numărul angajaților săi

Compania spațială Blue Origin LLC, deținută de Jeff Bezos, reduce cu aproximativ 10% forța de muncă, o retragere semnificativă care vizează reducerea costurilor și reorientarea resurselor după ani de muncă de dezvoltare, informează Bloomberg.

Producătorul de rachete și motoare a anunțat reorganizarea personalului în timpul unei întâlniri a tuturor angajaților cu directorul executiv Dave Limp joi dimineață, confirmând o reducere a forței de muncă raportată inițial de Bloomberg.

Într-un memoriu trimis angajaților, Limp a declarat că creșterea companiei a condus la „mai multă birocrație și mai puțină concentrare” decât era necesar după o serie de angajări în ultimii ani. După ani de expansiune finanțată de Bezos, care a înființat Amazon.com Inc. și este a treia cea mai bogată persoană din lume, Blue Origin caută să reducă numărul managerilor în timp ce lucrează pentru a obține contracte de lansare în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari. Cu un personal de peste 10.000 de persoane, concedierile vor afecta peste 1.000 de angajați.

Blue Origin elimină posturi în inginerie, cercetare și dezvoltare și management de proiect, precum și „subțiază straturile noastre de management”, a scris Limp în e-mail, care a fost vizualizat de Bloomberg.

Runda surprinzătoare de concedieri vine la aproximativ o lună după ce Blue Origin a debutat cu racheta sa emblematică New Glenn, după ani de întârzieri și eșecuri de dezvoltare.

Bezos a fondat Blue Origin în 2000. De atunci, numărul de salariați ai companiei a ajuns la aproximativ 14 000 de angajați, repartizați între sediul central din zona Seattle și locațiile de producție și operațiuni de lansare din Florida, Texas și Alabama. Blue Origin deține un portofoliu spațial ambițios care include turismul spațial, un modul de aterizare pe Lună, o stație spațială și furnizarea de motoare de rachetă.

Blue Origin a atras comparații nefavorabile cu SpaceX a lui Elon Musk , care a depășit multe întreprinderi nou înființate în ultimul sfert de secol pentru a deveni cel mai prolific lansator de rachete din lume. Limp, un fost lider al Amazon, a fost angajat în 2023 pentru a ajuta compania să iasă dintr-o criză de ani de zile în domeniul cercetării și dezvoltării.

Limp a adăugat că societatea are în vedere viitorul, inclusiv aterizarea unui vehicul fără echipaj pe Lună în 2025 și creșterea cadenței lansărilor New Glenn și New Shepard.