Compania germană SAP investeşte peste 20 de miliarde de euro pentru un…

Sursa foto: Dreamstime.com | Maxkabakov

Compania germană SAP investeşte peste 20 de miliarde de euro pentru un cloud „suveran” în Europa pentru a-i contracara pe giganții americani

2 Sep

Gigantul german de software SAP a anunţat marţi că investeşte peste 20 de miliarde de euro pe parcursul a zece ani pentru a-şi consolida oferta de „cloud” (cloud computing) ancorată în Europa, pentru a-i contracara pe giganţii americani din sector, relatează AFP, transmite Agerpres.

Până acum, SAP a fost cel mai bine cunoscut pentru software-ul său de management utilizat de companii din întreaga lume.

Prin acest plan, grupul intenţionează să permită companiilor şi administraţiilor „să menţină controlul” asupra datelor lor şi să „inoveze cu încredere”, în special în domeniul inteligenţei artificiale, potrivit unui comunicat.

„Cloud-ul” suveran înseamnă că toate datele sunt destinate „să rămână în Uniunea Europeană, garantând protecţia lor şi conformitatea cu reglementările europene”, a subliniat Martin Merz, preşedintele diviziei SAP din cadrul sectorului, în cadrul unei conferinţe telefonice.

Sunt oferite mai multe soluţii: o infrastructură în centrele de date SAP în Europa şi o opţiune instalată direct la sediul clientului pentru un nivel maxim de suveranitate.

„Punctul crucial este că totul este operat în întregime de SAP, de la automatizarea infrastructurii la gestionarea software-ului şi a platformelor”, a subliniat Thomas Saueressig, director de relaţii cu clienţii şi membru al consiliului executiv al SAP.

Grupul german Hensoldt, specializat în electronica de apărare, se numără printre primii clienţi care s-au abonat la noua ofertă, a adăugat Merz.

Confruntaţi cu giganţi americani precum Amazon, Microsoft sau Google, care au investit masiv în „cloud”, „nu putem aştepta cinci ani”, a adăugat Saueressig, în timp ce Europa „este în urmă din punct de vedere digital, iar securitatea cibernetică este o problemă majoră”.

În 2024, SAP a anunţat deja o investiţie de două miliarde de euro pentru a-şi consolida capacităţile în domeniul inteligenţei artificiale.

