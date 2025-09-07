Cod galben de viituri pe râuri mici din judeţele Cluj, Bihor şi Sălaj, până la ora 23:00

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, două atenţionări Cod galben de inundaţii pentru râuri mici din judeţele Cluj, Bihor şi Sălaj, ce vor fi în vigoare până la ora 23:00, transmite Agerpres.

Potrivit primei atenţionări, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie pe râurile mici din bazinele hidrografice Crişul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ciucea – amonte S.H. Vadu Crişului, judeţele: Cluj, Bihor şi Sălaj.

De asemenea, începând cu ora 17:00, până la ora 23:00, ar putea fi depăşite Cotele de atenţie pe râurile mici din bazinul hidrografic Crişul Negru – bazin amonte S.H. Beiuş şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Beiuş – amonte S.H. Tinca, judeţul: Bihor.