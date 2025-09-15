CM de Atletism de la Tokyo: Tanzanianul Alphonce Simbu a câştigat maratonul la photo finish

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Final incredibil al maratonului de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, luni, când tanzanianul Alphonce Simbu a fost încoronat câştigător la photo finish în faţa germanului Amanal Petros, cu un timp de 2h09’48”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Simbu (33 de ani), medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Rio şi la Campionatele Mondiale de la Londra în 2017, s-a impus în 2h09’48”, acelaşi timp ca Petros, în timp ce italianul Iliass Aouani a completat acest podium surprinzător, cu 2h9’53”.

Multă vreme, principalii favoriţi au rămas grupaţi în fruntea cursei, apoi, la km 35, cursa a început să se clarifice. Mai întâi, etiopienii Tadese Takele şi Deresa Geleta au abandonat, apoi campionul mondial în exerciţiu, ugandezul Victor Kiplangat, a rămas în urmă.

A rămas un grup de cinci sportivi care se luptau pentru victorie: un alt ugandez, Abel Chelangat, Simbu, Petros, Aouani şi israelianul Haimro Alame. Cu câteva sute de metri înainte de a intra în stadion, un trio format din Simbu (care era să o ia pe un drum greşit), Petros şi Aouani a preluat puţin conducerea, înainte de finalul spectaculos, care i-a adus Tanzaniei prima medalie de aur din istoria Campionatelor Mondiale de Atletism.

Acest maraton va rămâne în istorie şi pentru o altă premieră: un start fals, cel al kenyanului Vincent Ngetich, care a obligat oficialii să dea un al doilea semnal de start.