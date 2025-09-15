G4Media.ro
CM de Atletism de la Tokyo: Tanzanianul Alphonce Simbu a câştigat maratonul…

Tanzanianul Alphonce Simbu câștigă maratonul de la Campionatele Mondaile de atletism de la Tokyo
CM de Atletism de la Tokyo: Tanzanianul Alphonce Simbu a câştigat maratonul la photo finish

15 Sep

Final incredibil al maratonului de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, luni, când tanzanianul Alphonce Simbu a fost încoronat câştigător la photo finish în faţa germanului Amanal Petros, cu un timp de 2h09’48”, transmite News.ro.

Simbu (33 de ani), medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Rio şi la Campionatele Mondiale de la Londra în 2017, s-a impus în 2h09’48”, acelaşi timp ca Petros, în timp ce italianul Iliass Aouani a completat acest podium surprinzător, cu 2h9’53”.

Multă vreme, principalii favoriţi au rămas grupaţi în fruntea cursei, apoi, la km 35, cursa a început să se clarifice. Mai întâi, etiopienii Tadese Takele şi Deresa Geleta au abandonat, apoi campionul mondial în exerciţiu, ugandezul Victor Kiplangat, a rămas în urmă.

A rămas un grup de cinci sportivi care se luptau pentru victorie: un alt ugandez, Abel Chelangat, Simbu, Petros, Aouani şi israelianul Haimro Alame. Cu câteva sute de metri înainte de a intra în stadion, un trio format din Simbu (care era să o ia pe un drum greşit), Petros şi Aouani a preluat puţin conducerea, înainte de finalul spectaculos, care i-a adus Tanzaniei prima medalie de aur din istoria Campionatelor Mondiale de Atletism.

Acest maraton va rămâne în istorie şi pentru o altă premieră: un start fals, cel al kenyanului Vincent Ngetich, care a obligat oficialii să dea un al doilea semnal de start.

