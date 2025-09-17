Ciucu: PNL reconfirmă sprijinul pentru reformele iniţiate de Guvernul Bolojan şi e hotărât să meargă mai departe

PNL îşi reconfirmă poziţia de a sprijini reformele iniţiate de către Guvernul Bolojan şi este „hotărât să meargă mai departe”, a declarat, miercuri, vicepreşedintele partidului Ciprian Ciucu, transmite Agerpres.

„Partidul Naţional Liberal îşi reconfirmă poziţia de a sprijini reformele iniţiate de către Guvernul Bolojan şi astăzi am avut o discuţie în care premierul a informat membrii Biroului Politic Naţional al PNL cu privire la toate etapele care urmează în reformele pe care deja le-am propus şi sunt binecunoscute”, a afirmat Ciucu, la conferinţa de presă organizată după şedinţa Biroului Politic Naţional al formaţiunii.

El a spus că „PNL este hotărât să meargă mai departe”.

„PNL este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol, pentru că siguranţa naţională ţine şi de faptul că trebuie să fie ţinut sub control imensul deficit bugetar. Avem un deficit bugetar care a ajuns la nişte cote imense şi dacă nu îl susţinem, asta ne poate afecta, inclusiv siguranţa naţională. Este un demers foarte serios pe care noi vrem ca să-l continuăm, pentru că trebuie să ducem ţara în acel moment în care poate să îşi revină şi să îşi continue parcursul de dezvoltare doar normal”, a menţionat Ciucu.

Au fost mai multe discuţii care ţin de organizarea internă a PNL, a adăugat el, au fost numite diferite persoane pentru diferite poziţii, conform statutului.

Întrebat în legătură cu faptul că PNL ar ţine la secret contractele cu presa şi de ce nu respectă legea, Ciucu a spus: „PNL respectă legea şi aceste date vor fi făcute publice după ce vor fi discutate în cadrul Biroului Executiv, prima oară discutăm în Biroul Executiv, după care vor fi făcute publice”.