Circa 150 de arestări la o manifestaţie pro-palestiniană organizată la Londra / Poliția avertizase că va aresta pe orice în exprimă sprijinul pentru grupul Palestine Action considerat terorist

Aproximativ 150 de persoane au fost arestate sâmbătă în timpul unei noi manifestaţii la Londra în sprijinul grupului „Palestine Action”, grup considerat „terorist” de autorităţile Regatului Unit şi interzis în această ţară de la începutul lunii iulie, a anunţat poliţia londoneză, relatează AFP, citată de Agerpres.

Câteva sute de persoane s-au adunat la prânz în faţa parlamentului britanic, sfidând riscul arestării şi purtând pancarte cu mesaje precum: „Mă opun genocidului. Susţin Palestine Action”, transmite Agerpres.

Poliţia britanică a avertizat anterior că nu va ezita să aresteze pe oricine îşi exprimă în mod explicit sprijinul pentru grupul „Palestine Action”.

„Nu suntem terorişti (…) Trebuie să spunem că Palestine Action are dreptul să existe. Interdicţia trebuie anulată”, a declarat o pensionară în vârstă de 74 de ani, Polly Smith.

„Guvernul nostru a decis să interzică o organizaţie. Acest lucru este complet deplasat şi ar trebui mai degrabă să acţioneze pentru a opri genocidul (din Fâşia Gaza) decât să încerce să oprească protestele”, a spus la rândul său un alt protestatar, Nigel, în vârstă de 62 de ani, înainte să fie reţinut de poliţie, pe fondul scandărilor de „Ruşine să vă fie!” venite din partea altor manifestanţi.

Unele dintre persoanele reţinute au fost interpelate pentru ultraj faţă de forţele de ordine, potrivit poliţiei britanice.

Mişcarea „Palestine Action” a fost adăugată la începutul lunii iulie pe lista organizaţiilor considerate „teroriste” în Regatul Unit, în urma actelor de vandalism comise de activiştii acesteia, în special la o bază a forţelor aeriene.

Grupul „Defend Our Juries” a organizat de atunci manifestaţii pentru a protesta împotriva acestei interdicţii, criticată de asemenea de către ONU, considerând-o „disproporţionată”.

Până la manifestaţia de sâmbătă peste 800 de persoane fuseseră deja arestate şi 138 inculpate pentru susţinere sau incitare la susţinerea unei organizaţii teroriste. Majoritatea celor puşi sub acuzare riscă şase luni de închisoare, iar organizatorii protestelor riscă până la 14 ani de închisoare

O altă demonstraţie pro-palestiniană a adunat sâmbătă câteva mii de persoane pe străzile Londrei, în timp ce Israelul a lansat noi atacuri asupra Fâşiei Gaza, cu scopul declarat de a cuceri oraşul Gaza şi a învinge definitiv gruparea palestiniană Hamas în războiul în care în enclava palestiniană au fost ucişi zeci de mii de civili, iar cei care au supravieţuit asaltului armatei israeliene suferă o catastrofă umanitară. Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a declarat oficial luna trecută situaţie de foamete în Fâşia Gaza, ca urmare a războiului şi blocadei israeliene.