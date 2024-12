Ciprian Ciucu, primvicepreședinte PNL: Actualul guvern PSD-PNL trebuie să oprească indexarea salariilor și a pensiilor / Fără acțiuni clare vom ajunge la un deficit bugetar de cca. 9%

Ciprian Ciucu, primvicepreședinte PNL, a cerut miercuri actualului guvern PSD-PNL condus de Marcel Ciolacu să oprească indexarea salariilor și a pensiilor înainte de finalul anului. El a mai spus că fără acțiuni clare vom ajunge la un deficit bugetar de cca. 9%, care este nesustenabil.

Ciucu, care participă la ședințele de coaliție, a amintit faptul că agenția Fitch a revizuit la negativă perspectiva ratingului României și a avertizat că ”asta ne lovește unde ne doar mai rău, la buget: România dacă nu ia credite, nu poate funcționa. O perspectivă proastă înseamnă împrumuturi mai scumpe. Unul dintre motivele invocate de Fitch este chiar instabilitatea politică”.

El susține că mai mulți reprezentanți ai mediului de afaceri i-au declara că și-au oprit investițiile în economie. ”Investițiile companiilor mari sunt veniturile companiilor mici și mijloci. Cu tot ce decurge de aici. Vorbim de întregul sector economic privat, cu milioane de angajați”, a spus el.

Mesajul integral al lui Ciprian Ciucu:

Foarte puțini înțeleg că paradigma s-a schimbat complet și revin, încet-încet, la “personajele” care erau de dinainte de duminică, care încă nu a mai fost, business as usual.

Nu am văzut niciun text analitic serios care să evidențieze cum ar fi dacă totuși nu am mai face coaliția. Cum ar sta lucrurile dacă nu am avea un guvern cu puteri depline la 1 ianuarie 2025…

Unii joacă la trecerea timpului ca de obicei, alții pun în scenă dramolete, alții acuză, alții intră în scenă, în general totul fiind doar despre ei.

Noi ne stăpânim, nu facem gesturi bruște și nici declarații belicoase. Punem doar măsuri reformiste în programul de guvernare. Pare putin, dar sunt radicale, le voi explica în altă postare. În acest timp suntem jigniți și băgați la grămadă. Buuuun… hai să facem un exercițiu simplu, fără a proroci ceva, și să vedem că nu se mai face coaliția anti-izolaționistă și basta.

Deja Fitch a revizuit la negativă perspectiva ratingului României. Asta ne lovește unde ne doar mai rău, la buget: România dacă nu ia credite, nu poate funcționa. Restul sunt palavre. O perspectivă proastă înseamnă împrumuturi mai scumpe. Unul dintre motivele invocate de Fitch este chiar instabilitatea politică.

Am vorbit cu reprezentanți ai oamenilor de afaceri. Din acelasi motiv, cel politic, ei au oprit propriile investiții in afacerile lor și în economie. Atenție! Investițiile companiilor mari sunt veniturile companiilor mici și mijloci. Cu tot ce decurge de aici… Vorbim de întregul sector economic privat, cu milioane de angajați. EI ASTEAPTĂ UN MESAJ DE ÎNCREDERE! Este simplu: scade încrederea pe termen lung, înseamnă că scad investițiile.

Elefantul din cameră: România nu are încă o problemă economică, are o problemă bugetară! Enormă: fără acțiuni clare, vom ajunge la un deficit bugetar de cca. 9%, ceea ce este nesustenabil.

Guvernul PSD-PNL (deci, atenție, noi nu fugim de răspundere, ne asumăm greșelile trecutului!) a crescut foarte mult cheltuielile statului pe toate palierele: funcționare, investiții, salarii și pensii (cele din urmă indexate cu peste 25% în acest an)!

Trebuie acționat pe două paliere: (1) până la sfârșitul acestui an, guvernul actual (cum ar fi corect) sau noul guvern (dacă va avea timp) trebuie să oprească indexarea salariilor și a pensiilor – măsură foarte impopulară (!!) și, (2) în următoarele luni trebuie să taie cheltuielile statului, astfel încât să ajungem la un deficit bugetar, agrat cu Comisia Europena de cca. 7%.

ATENȚIE!! Pensile și salariile NU VOR SCADEA, nu vor fi “tăiate” așa cum comunică izolaționiștii! Va fi stopată indexarea doar, nu vor crește în 2025. Efectiv, România nu își pemite să mai aduge 25 de miliarde la deficit!

Cel mai rău lucru va fi ca oricare dintre partidele pro-europene să îmbrățișeze narativul cum că “ne obligă UE și Banca Mondială”! Nu, nu ei ne obligă, este o problemă românească, generată de politicienii români.

ROMÂNIA FĂRĂ UN GUVERN LA 1 IANUARIE 2025

– Ar transmite un grav semnal extern politic și economic de instabilitate, că România nu mai este un partener serios în regiune;

– Ar da un semnal grav și sensul că s-ar datora exclusiv clasei politice românești democratice, care nu reușește să ajungă la un acord;

Partenerii noștri și investitorii străini au înțeles contextul dificil și generat de ingerințele externe, ostile în alegerile din România și ne-au susținut în mod exemplar. De data aceasta însă, dacă nu reușim să creăm un nou guvern stabil, serios și proeuropean România va fi cu adevărat considerată o țară nesigură;

Cu toate problemele politice interne, România se bucură de sprijinul partenerilor strategici și aliaților occidentali. Un eșec al formării noului guvern, lăsarea țării fără o guvernare stabilă și pro-europeană, ar însemna și o pierdere importantă de credibilitate în fața partenerilor noștri externi.

Ar fi într-adevăr o gravă iresponsabilitate ca în loc să avem un guvern care să înceapă să refacă încrederea românilor prin reforme si măsuri înțelepte, să ratăm formarea guvernului si să pierdem si credibilitate în fața aliaților și a pietelor internaționale.

Consecințele vor fi imediate: creșterea costurilor finanțării externe – care sunt și așa crescute pentru că plătim in acest an dobânzi de 37 de miliarde de lei – reducerea investițiilor și a fondurilor europene, pierderi de investitii străine și românesti adică pierderi de locuri de muncă, creșterea inflației și a scumpirilor, degradarea nivelului de trai.

Putem, în schimb, să fim serioși să evităm toate aceste derapaje care vor duce la o criză suprapusă politică, economică și socială exact într-un moment când trebuie să ne consolidăm și imunizăm în fața provocărilor care vin dinspre Răsărit.Putem repara si construi mai departe, cu toate dificutățile care ne sunt in față.

Un blocaj acum în formarea noului guvern, generat de motive politicianiste, ar face mult mai dificilă gestionarea situației politice, economice si sociale de către orice alt viitor guvern și președinte pro-european, democratici, ar amplifica problemele și neîncrederea.

Pe plan politic intern, această nereușită va fi un combustibil extraordinar pentru partidele care prin ceea ce fac ne izolează sau să ne scoată din UE și NATO, chiar înaintea prezidențialelor.

Izolaționiștii pescuiesc în ape tulburi, se hănesc din crize. Rusia va alimenta orice breșă se crează în societate. Să nu le provocăm noi acum, ne-a fost de-ajuns imixtiunea externă și problemele de credibilitate ale clasei politice.