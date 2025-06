Ciprian Ciucu, despre premierul desemnat și președinte, foștii săi colegi primari: Două nuci tari / Bolojan cred că este mai flexibil puţin decât Nicuşor Dan / Nicuşor Dan este o persoană foarte principială, poate puţin mai rigidă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu consideră că preşedintele Nicuşor Dan şi premierul desemnat Ilie Bolojan sunt două ”nuci tari”, sunt încăpăţânaţi, cu principii foarte clare. Ciucu susţine că Bolojan este mai flexibil puţin decât Nicuşor Dan, iar preşedintele României este o persoană foarte principială, ”poate puţin mai rigidă”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ciprian Ciucu a fost întrebat, vineri, la Digi 24, cum se aşteaptă să funcţioneze relaţia preşedintelui Nicuşor Dan cu premierul Ilie Bolojan.

”Amândoi sunt două nuci tari, două caractere puternice, încăpăţânaţi, cu nişte principii foarte clare. Şi cred că aici va fi locul unde se vor întâlni şi aici îmi pun baza, în principii. Pentru că Ilie Bolojan este un om corect, cred că mai flexibil puţin decât Nicuşor Dan, pentru că are o carieră de 30 de ani în spate şi politica e şi arta compromisului şi de a face lucrurile posibile, de a livra acele rezultate pe care le-a livrat din plin, în timp ce domnul Nicuşor Dan este o persoană foarte principială, poate puţin mai rigidă, dar acum s-au înţeles şi asta mă bucură foarte mult şi cred că amândoi vor urmări împreună interesul public”, a afirmat Ciprian Ciucu.

El a explicat că pentru reformele pe care le are în vedere Bolojan este nevoie de sprijinul lui Nicuşor Dan.

”Nu este o echipă pe care să zici că o poţi gândi, conjunctura i-a adus împreună şi sper să se înţeleagă pentru că reformele pe care le are în vedere domnul Bolojan eu le ştiu, le-am văzut, are nevoie de sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan. Dacă începe aici, Doamne fereşte, vreun conflict, totul va fi pus în cui. Are nevoie să nu îi fie răsturnate de Curtea Constituţională, are nevoie să nu fie atacate de Avocatul Poporului. Se pot pune foarte multe oprelişti şi tot ceea ce nu avem nevoie în următorul an şi jumătate – Doamne-ajută, mai mult – este de un conflict între cei doi şi îmi pun baza că îi unesc principiile şi acest interes naţional de a reforma statul român”, a transmis liderul PNL.