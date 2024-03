Ciolacu și Boloș se contrazic în cazul Roșia Montană: Premierul a declarat că nu avea dreptul să aibă acces la informațiile avocaților / Ministrul Finanțelor a afirmat că s-a antepronunțat pe baza informațiilor primite de la avocați

Premierul și ministrul Finanțelor au dat declarații contradictorii, sâmbătă, în legătură cu informațiile pe care le aveau înainte de aflarea verdictului în procesul Roșia Montană. Marcel Ciolacu a spus că în calitatea sa de premier nu avea acces la informațiile avocaților și din acest motiv nu știa cum se va finaliza procesul. Pe de altă parte, Ion-Marcel Boloș a spus că s-a antepronunțat în acest caz deoarece a primit anumite informații de la avocații din proces.

„Nu am avut informații de la avocați. Nu am dreptul să am acces la informațiile avocaților”, a declarat Marcel Ciolacu, sâmbătă, la Iași.

Pe de altă parte, ministrul Finanțelor din Guvernul Ciolacu a avut, aparent, acces acolo unde premierul are „interzis” și a vorbit cu avocații înainte de 8 martie. „Avocații din procesul Roșia Montană mi-au spus că șansele sunt minime și că ar fi o minune să câștigăm, dar iată că am câștigat”, a spus Boloș.

Mai mulți politicieni au cerut demisia celor doi, pe motiv că au subminat statul român prin declarațiile făcute înainte de aflarea verdictului. Ciolacu și Boloș sunt acuzați, de asemenea, de manipularea bursei.

