Ciucu, PNL: Guvernul Ciolacu a avut două-trei idei fixe şi nu a putut să iasă din ele/ Ce spune liderul liberal despre încă un guvern alături de PSD

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prim-vicepreşedintele interimar al PNL Ciprian Ciucu afirmă că guvernul condus de Marcel Ciolacu a avut câteva „idei fixe”, una dintre ele fiind aceea că dacă populaţia primeşte bani, va vota cu acele partide care le-au majorat veniturile sau dacă se alocă fonduri administraţiilor locale, primarii vor aduce voturi către partide. Liderul PNL admite că o guvernare din care să facă parte PNL, PSD USR şi UDMR „nu va fi o guvernare uşoară”, însă consideră că „alternativa este groaznică”. Ciucu susţine că a văzut un sondaj de opinie care arată că, cu Bolojan în fruntea sa, PNL a depăşit uşor PSD în preferinţele alegătorilor, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Guvernul Ciolacu a avut două-trei idei fixe şi nu a putut să iasă din ele, în sensul că, domnule, dacă aruncăm cu banii către populaţie, populaţia ne va vota. Şi ce am văzut a fost că oamenii nu au mai votat. Deci asta a fost una dintre idei. Şi doi: ”Dă bani la primari, că primarii vor aduce voturi”. Către primării, nu personal, ca să nu se înţeleagă altceva. Iar nu s-a întâmplat”, a afirmat Ciprian Ciucu în emisiunea Insider Politic difuzată sâmbătă la Prima Tv.

Acesta a remarcat că persoana primarului contează doar la alegerile locale, nu şi la cele parlamentare şi prezidenţiale, Ciucu arătând că rezultatele de la cele mai recente scrutine demonstrează acest lucru.

„Mă uit la Partidul Social Democrat şi nu are o personalitate la nivelul de încredere pe care o are Ilie Bolojan”, mai spune Ciucu, arătând că Ilie Bolojan are o cotă de încredere mai mare decât cea pe care o are propriul partid.

„Domnul Bolojan are o cotă de încredere peste partid şi, din ce am văzut un sondaj, se pare că Partidul Naţional Liberal, datorită domnului Bolojan, chiar a depăşit acolo, în marja de eroare, Partidul Social Democrat, ceea ce ar fi o premieră istorică”, mai spune Ciprian Ciucu.

Întrebat ce părere are despre „noul PSD”, prim-vicepreşedintele interimar al PNL evită să îşi spună opinia, pentru a face lucrurile „posibile”, nu „imposbile”

„Nu trebuie să îmi placă mie, acesta este Partidul Social Democrat, lucrezi, în politică, cu cine este acolo, nu trebuie să ne iubim, nu trebuie să petrecem timp împreună, trebuie să stabilim nişte obiective de guvernare şi să le îndeplinim. Unii sunt oameni absolut ok, nu am niciun fel de problemă cu ei, alţii… am şi eu reţinerile mele, dar cam aşa este în politică. Politica este arta de a face lucrurile posibile şi atunci nu vrei să le faci imposibile, vrei să ai un guvern care să treacă ţara prin… şi acuma mă apuc eu să critic pesedişti. Ăştia se supără, se duc acasă, am mai văzut când s-a supărat domnul Ciolacu şi a căzut bursa sau a sărit în aer bursa, aşa că încerc şi eu să mă abţin, să nu fac astfel de comentarii şi să îmi ţin părerile pentru mine”, mai spune Ciprian Ciucu, în emisiunea de la Prima Tv.

Liderul PNL admite că o guvernare din care să facă parte PNL, PSD, USR şi UDMR „nu va fi o guvernare uşoară”, însă consideră că „alternativa este groaznică”.

Ciucu susţine că „sunt diferenţe între partide, nu sunt chiar la fel toate” argumentând că „sunt, poate, nuanţe”.