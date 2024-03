Ciolacu, de la Iași, după ce a fost acuzat că a manevrat bursa prin antepronunțarea unei decizii contrare în dosarul Roșia Montană: Eu nu am avut nicio informație de la avocați. Nu am spus nimic care să influențeze procesul. Eu nu joc la bursă. Alții joacă

După ce România a obținut câștig de cauză în procesul cu compania canadiană Gabriel Resources, premierul Marcel Ciolacu și-a limitat declarațiile, vineri seara, la un mesaj simplu, prin intermediul facebook, mulțumind echipei de avocați și subliniind că România a evitat să fie jefuită, cum s-a întâmplat în cazul vaccinurilor. El s-a aflat sâmbătă dimineața la Iași, în timp ce liderii USR l-au acuzat că împreună cu ministrul Finanțelor au manipulat bursa, continuând să se antepronunțe în dosarul Roșia Montană. Mai mult, Cătălin Drulă a anunțat că a făcut și o sesizare la Comisia pentru Valori Mobiliare din Ontario, Canada. De asemenea, el a precizat că va face plângere la ASF și la DNA.

Ciolacu a fost întrebat la Iași, de jurnaliști, cum comentează acuzația că a manipulat Bursa, prin declarațiile sale publice că România va trebui să plătească despăgubiri de 6 miliarde de euro, companiei Gabriel Resources. El s-a arătat revoltat de întrebare: „Nu le este rușine? Ca în această zi istorică, în care avocații angajați de guvern câștigă un astfel de proces aproape pierdut, eu să fiu luat la întrebări, cum că de ce nu las datorii României?”, a spus Ciolacu.

El a adăugat că se bucură că nu lasă datorii „copiilor noștri” și că România a avut capacitatea administrativă de a gestiona un proces care părea pierdut.

După ce săptămâni întregi a lăsat să se înțeleagă că România pierde procesul cu compania canadiană Gabriel Resources, Marcel Ciolacu se apără acum, afirmând că n-a avut niciun fel de informație, că n-a primit date de la avocați, pentru că nici n-ar fi avut dreptul să obțină astfel de informații.

„Eu nu am dat nicio informație, nu am dat nimic care ă influențeze procesul. Am spus clar că toate informațiile, toate documentele vor fi puse la dispoziția presei când se finalizează procesul”, a răspuns Ciolacu la întrebările jurnaliștilor. El mai spune că în calitatea sa de premier nici n-avea acces la informațiile avocaților: „Nu am dreptul să am acces la informațiile avocaților”.

Vizibil iritat de întrebările jurnaliștilor, el a afirmat că n-are nicio legătură cu Bursa, că nici nu joacă la bursă. „Poate dânșii joacă la bursă, Și știți bine că joacă”, a comentat Ciolacu, punctând că cel mai important lucru este câștigarea procesului. „Cei cu acuzațiile, Drulă, Câțu, au lăsat datorii de 200 de miliarde, României. Ei au probleme în altă parte, e deja patologic la ei. Am datoriile lor, bine că am scăpat de datoriile de la Roșia Montană”, spune Ciolacu.

Premierul a mai spus că Referendumul nu mai este o prioritate, de vreme ce România a câștigat procesul: ”Dacă pierdeam și trebuia să intrăm la negocieri atunci trebuia să întrebăm populația. Acum Referendumul nu e o urgență”.