Ciolacu, întrebat de ce nu face reforma bugetară promisă: Mai mult decât să îmi asum într-un an electoral că voi realiza reforma nu pot să fac. Dacă îmi cereți să fac ce nu s-a făcut 30 de ani…câteodată graba poate strica buna intenție

După vizita de sâmbătă la Spitalul judeţean de Urgenţă din Oradea, premierul și președintele PSD Marcel Ciolacu a fost chestionat de ce nu-și ține promisiunea privind reformarea sistemului bugetar, ca exemplu pozitiv în acest sens fiind menționat președintele Consiliului Județean Bihor, liberelul Ilie Bolojan, care a desființat zeci de posturi în structura administrativă pe care o conduce.

Ciolacu a răspuns că înțelege așteptările, că le respectă, dar că nu poate schimba rapid ceea ce nu s-a făcut în ultimii 30 de ani.

„Mai mult decât să-mi asum într-un an electoral că realizez reforma sistemului bugetar nu pot să fac. Dacă îmi cereți acum să fac ce nu s-a făcut în 30 de ani, adică pe sistemul să dăm afară 10% din oameni, nu o să fac. Câteodată graba poate strica buna intenție și asumarea”, a comentat Marcel Ciolacu, dând asigurări că procesul de reformă a început, că sunt deja trei ministere care au făcut modificări majore în organigrame și că lucrurile vor continua.

„Urmează să schimbăm lucrurile în agenții și companii subordonate. Vă asigur că am să duc reforma până la capăt. Am spus că înțeleg așteptarea, dar chiar să dați cu pietre în cel care și-a asumat acest lucru în an electoral… M-am încadrat cu toate la termen, o să mă încadrez și cu reforma sistemului bugetar”, a mai spus Ciolacu.

El a ținut să precizeze că are o relație bună cu Ilie Bolojan, chiar dacă liderul Consiliului Județean Bihor nu l-a însoțit în vizita efectuată la Spitalul din Oradea.

”Eu nu am știut că Ilie Bolojan nu vine. Am înțeles că e plecat în concediu. Am o relație bună cu el. Există și respect în politică”, a spus Ciolacu. El a lăudat activitatea lui Bolojan, afirmând că Banca Mondială sau alte foruri internaționale de investiții nu ar contribui cu finanțări și consultanță dacă managementul administrație locale nu ar fi de calitate așa cum se întâmplă la Bihor.

