Ciolacu, în contextul moțiunii pentru demiterea Guvernului: Eu voi fi premier timp de 4 ani. Nicio moțiune nu mă poate schimba. Ar putea doar colegii din PSD, dar nu e cazul

Lider PSD și premier, Marcel Ciolacu susține că moțiune de cenzură împotriva Guvernului, depusă de AUR, nu va trece mâine în Parlament și dă asigurări că el este cel care va rămâne premier în următorii patru ani. „Eu voi fi premierul României timp de 4 ani. Noi avem majoritate în Parlament, nu se poate crea altă majoritate. Nu mă poate schimba nicio moțiune. Cei care mă pot schimba sunt colegii mei din PSD, dar nu este cazul (…)”, a spus Ciolacu în emisiune la RomâniaTV, subliniind că a vorbit cu fiecare coleg de partid în parte și că a clarificat „discuțiile din spațiul public”.

Ciolacu afirmă că moțiunea de cenzură pentru demiterea guvernului, depusă de AUR, este doar un joc, „un joc democratic” pe care el „îl înțelege”.

„În schimb, nu înseamnă că dacă le-a reușit prin această metodă cu fostul președinte Klaus Iohannis care și-a dat demisia reușesc si cu mine, mai ales că nici n-au făcut-o în mod elegant (…) Eu am spus că nu demisionez. Dar miza la ei nu e Marcel Ciolacu, pentru că aici vorbim de Guvern, eu am fost desemnat premier de partidul care a câștigat primul loc în alegeri. Pentru ei miza este candidatul unic (referire la Crin Antonescu, candidatul la președinția României din partea PSD-PNL-UDMR plus minorități – n.red). Urmează din nou alegerile pentru funcția de președinte și de aici toate aceasta scenetă cu moțiunea. Dar eu mă bucur că s-au hotărât să o depună, după ce s-au tot…că s-o voteze, că cine a scris-o, apoi că cine o semnează… Dacă au depus-o, se închide și asta…Au depus moțiunea ca să fie înjurat Ciolacu. Asta e, o mâine o să fiu înjurat, că moțiunea n-are nicio șansă să treacă, nici de 0.001%. Nu trece cu certitudine”, a mai adăugat Ciolacu.