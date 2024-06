Cine este Nicu Ștefănuță, singurul independent care a câștigat un mandat de europarlamentar / Și-a asumat deschis temele progresiștilor și se definește ca fiind un aliat al “comunității LGBTQIA+”

Nicu Ștefănuță, fostul europarlamentar USR-ist care a trecut la Verzi, a câștigat un nou mandat în Parlamentul European cu un mesaj electoral care s-a adresat în special tinerilor, progresiștilor și comunității LGBT. În mesajele sale au fost prezente principalele teme ale agendei progresiste – drepturile comunității LGBT, încălzirea climatică, dreptul la avort, energie verde, legalizarea parteneriatului civil, dar și condamnarea uciderii civililor din Gaza.

El și-a derulat cea mai mare parte a campaniei pe rețelele sociale.

În campanie, s-a definit ca fiind vocea “Generației Egalitate” și nu a ezitat să-și asume la persoana I o serie de măsuri adoptate la nivelul Parlamentului European, deși el e doar unul dintre sutele de europarlamentari care au votat respectivele măsuri: “Am obținut 120 de milioane de euro în plus la bugetul burselor…”, “am adus un ajutor în valoare de 210 milioane de euro pentru Ucraina și Republica Moldova”, “am reușit să obțin 1,9 miliarde de euro pentru regiunile dependente de cărbune”, “am negociat bugetul întregii Uniuni Europene și am adus modificări mari, care au schimbat viața a milioane de oameni” etc.

Se definește ca un aliat al “comunității LGBTQIA+” și susține legalizarea canabisului și a parteneriatului civil.

“Am pus presiunea în ceea ce privește legalizarea Parteneriatului civil în România iar la nivel european am sprijinit prin voturile mele și prin petiții pe care le-am semnat comunitatea”, se arată într-un mesaj postat pe pagina sa de Instagram.

Se declară marginalizat de presă din cauza pozițiilor sale pro-LGBT și este un fan declarat al paradelor PRIDE:

“Chit că în aproape fiecare postare pe care o face se află comentarii de hate homofob, sau că presa m-a marginalizat de atâtea ori din această cauză, știu că comunitatea Queer din România primește această urătură de 1.000 de ori mai puternic

De aceea lupt pentru egalitatea în drepturi pentru toți

Ador să merg la Pride, însă ceea ce mă dezamăgește este că sunt singurul politician care face asta”, potrivit unei postări pe Instagram.

Susține că a fost amenințat cu “omorul” de “hoții de lemne” și pledează pentru promovarea energiei verzi, a locuințelor sociale și pentru tineri, a feminismului dar și a decontării de către stat a 30 de ședințe de terapie. Și transportul public ar trebui să fie gratuit, în opinia sa.

În majoritatea postărilor de pe rețelele sociale și a acțiunilor de campanie electorală a apărut îmbrăcat în verde, culoarea grupului politic din care face parte în Parlamentul European.

În ceea ce privește conflictul dintre Israel și Hamas, Nicu Ștefănuță condamnă “uciderea civililor, femeilor, copiilor, jurnaliștilor de către Guvernul Netanyahu”. “Focul din Gaza trebuie oprit imediat”, susține europarlamentarul.

Din mesajele sale de campanie nu au lipsit criticile față de partidul extremist AUR, pe care îl numește “fascist”. “Dacă vin nebunii ăștia de la extremă o să interzică în România” dreptul la avort, la contracepție, drepturile femeilor și ale comunității LGBT, spune acesta, într-un clip postat pe Instagram.

În vârstă de 42 de ani, Nicolae Bogdănel Ștefănuță a fost ales europarlamentar pe listele Alianței USR-PLUS, dar a trecut ulterior la grupul Verzilor din Parlamentul European.

A absolvit Facultatea de Economie de la Universitatea de Vest din Timișoara (2000-2004), iar ulterior a obținut 3 diplome de master (în studii europene la Universitatea din Viena, în studii internaționale avansate la Academia de Diplomație din Viena și în managementul politicilor publice la Universitatea Georgetown din Washington DC, SUA).

Și-a început cariera profesională în 2006, fiind atașat diplomatic la Ministerul Afacerilor Externe, iar în 2008 a ajuns la Bruxelles și s-a angajat la Parlamentul European, lucrând pentru Comisia de Agricultură. Între 2012 și 2018 a fost oficial european responsabil pentru relațiile transatlantice.

Pe plan politic, a devenit membru USR din 2017, iar în 2019 a fost ales vicepreședinte al USR. În ianuarie 2023 a decis să plece din USR, iar câteva luni mai târziu a anunțat că s-a afiliat Grupului Verzilor din Parlamentul European și că a devenit „primul român al acestei familii politice”.

Potrivit declarației de avere, are două apartamente, unul în Sibiu și unul în Bruxelles, dar și două case în aceleași orașe. Deține un BMW din 2014. Are un credit de aproape 470.000 de euro. Este căsătorit cu Carolyn Blake.