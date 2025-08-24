Germania vrea o gamă largă de state garante de securitate pentru Ucraina / Aproximativ 30 de ţări şi-au exprimat disponibilitatea

Garanţiile de securitate pentru Ucraina postbelică trebuie susţinute de o gamă largă de state care se extind dincolo de Europa, a declarat duminică ministrul de externe german Johann Wadephul, citat de dpa, transmite Agerpres.

Luând cuvântul la o zi a porţilor deschise, organizată de guvernul la Berlin, Wadephul a apreciat că este important ca Statele Unite să participe la garanţiile de securitate pentru Ucraina, dar că este nevoie şi de alţii. El a spus că aproximativ 30 de ţări şi-au exprimat disponibilitatea, inclusiv Japonia.

Sunt necesare garanţii de securitate care „să se apropie îndeaproape de ceea ce înseamnă aderarea la NATO”, a declarat ministrul de externe.

„Nu ne putem aştepta ca Ucraina să ia în considerare în mod serios concesii teritoriale dacă nu primeşte măcar o garanţie de securitate de la cât mai multe state posibil, astfel încât restul să fie apoi în siguranţă”, a declarat Wadephul.

Acest lucru nu ar reprezenta niciun risc pentru Rusia, a spus el, exprimându-şi speranţa că preşedintele rus Vladimir Putin ar putea fi convins să încheie un acord susţinut de garanţii de securitate. Aceasta ar putea fi apoi o bază pentru revenirea la pace în Europa, a spus Wadephul.

El a subliniat că Ucraina trebuie să fie în măsură să se apere şi să primească sprijin din partea garanţilor săi în cazul încetării ostilităţilor. Un acord de pace nu poate fi o pace dictată în dezavantajul Ucrainei, a insistat el.

Wadephul a făcut apel la Putin să înceteze ostilităţile şi să negocieze. „În caz contrar, trebuie să continue să conteze pe rezistenţa noastră clară alături de Ucraina”, a avertizat el.