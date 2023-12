Cimpanzeii își recunosc prietenii pe care nu i-au mai văzut de zeci de ani: cea mai lungă memorie socială înregistrată la specii non-umane

Un studiu realizat de echipe de cercetători din SUA a produs probe ale celor mai lungi „memorii sociale” observate vreodată în afara oamenilor, descoperind că cimpanzeii și maimuțele bonobo pot recunoaște prieteni sau rude pe care nu i-au văzut de peste 20 de ani, potrivit The Times.

Într-un caz, un bonobo pe nume Louise nu și-a văzut sora, Loretta, sau nepotul, Erin, de peste 26 de ani, dar un studiu a constatat că i-a recunoscut atunci când i s-au arătat fotografii cu ei.

Oameni de știință de la Universitatea Berkeley din California și de la Universitatea Johns Hopkins din Baltimore au folosit camere de urmărire a ochilor cu infraroșu pentru a înregistra unde priveau 26 de cimpanzei și bonobo atunci când li s-au arătat două imagini alăturate ale altor bonobo sau cimpanzei.

Ochii maimuțelor au fost atrași de fotografiile în care apăreau fostele lor cunoștințe. Bonobo, care sunt strâns înrudite cu cimpanzeii, au fost „aparent hipnotizate” de fețele familiare.

Animalele nu au prezentat niciun semn de suferință atunci când au văzut imaginile vechilor prieteni, dar uneori erau „aparent hipnotizate” de vederea unei fețe familiare, ceea ce le-a determinat să nu mai bea sucul care le fusese dat ca recompensă pentru participarea la studiu, care a fost publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.