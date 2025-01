Christian Horner, șeful RedBull Racing, vorbește despre momentul în care Max Verstappen va lua în considerare o retragere din Formula 1

În mai multe rânduri, Max Verstappen a declarat că nu va sta în Formula 1 atât de mult timp precum rivalii Fernando Alonso și Lewis Hamilton (amândoi au peste 40 de ani), iar Christian Horner (51 de ani), șeful RedBull Racing, a discutat despre momentul în care pilotul olandez își va dori să se retragă din Marele Circ.

Trebuie spus de la început că Verstappen are un contract cu RedBull care se întinde până la finalul sezonului 2028 din Formula 1. Nu este însă neapărat obligatoriu ca înțelegerea să fie dusă la bun sfârșit, iar Christian Horner a vorbit deschis despre această posibilitate.

De altfel, Max a discutat în mai multe rânduri despre faptul că sunt din ce în ce mai multe aspecte care nu-i plac la actuala variantă a Formulei 1. Sunt prea multe Grand Prix-uri, prea puțin timp liber, nu este un fan al curselor de tip Sprint și nici al circuitelor stradale.

Christian Horner spune că în momentul în care va ajunge să nu mai iubească ce face, Verstappen va spune adio Formulei 1 indiferent ce contract are în desfășurare.

„Are interese și în afara Formulei 1. Îi place să conducă mașini GT, este de modă veche în multe privințe. Unele dintre circuitele din Formula 1 nu îi sunt pe plac și atâta timp cât nu se bucură de ceea ce face se va gândi la retragere.

Are tăria de caracter de a spune: Știți ce, anul viitor mă voi duce să conduc GT-uri.

Max este unic prin faptul că Formula 1 nu-l definește: îi place și o iubește, dar de îndată ce această plăcere scade, se va duce și va face altceva.

Suntem foarte recunoscători că este pilotul nostru și sperăm că acest lucru va rămâne valabil pentru mulți ani de acum înainte, cel puțin până în 2028, dar nimeni nu are un glob de cristal”, a precizat Christian Horner, citat de racingnews365.com.

