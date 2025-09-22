G4Media.ro
Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, echipa cu care a castigat Champions League din postura de jucator.
Cristian Chivu / Sursa foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Chivu, eliberat de presiune după victoria lui Inter: Nota primită de antrenorul român după succesul cu Sassuolo

Sportz22 Sep

Inter a câștigat la limită, scor 2-1, meciul jucat în Serie A contra celor de la Sassuolo, iar cel puțin momentan Cristi Chivu a mai scăpat de presiunea rezultatelor. Italienii de la TuttoMercatoWeb.com i-au acordat nota 6,5 după succesul de la Milano.

În vârstă de 44 de ani, Chivu a câștigat al doilea meci din Serie A în acest sezon după ce Inter a trecut la limită, scor 2-1, de Sassuolo, într-o partidă contând pentru etapa a patra.

Jurnaliștii de la TuttoMercatoWeb.com i-au acordat tehnicianului român nota 6,5.

„A pregătit bine meciul și a obținut victoria de care avea atâta nevoie. Schimbările pe care le-a făcut au avut un impact mai mic decât cel scontat, dar echipa a compensat prin unitate.

Singura problemă: golul încasat, cel care a stricat un meci ce putea fi perfect”, a notat sursa citată.

Victoria o aduce pe Inter la cota 6 puncte, trupa de pe Giuseppe Meazza aflându-se pe locul 10 în ierarhia din Serie A.

„Cel mai important lucru este victoria. Aveam nevoie să câștigăm, ne lipseau victoriile, dar am reușit o prestație bună. Puteam închide jocul mai devreme, dar portarul lor a fost într-o formă incredibilă.

Am încercat să jucăm fotbalul nostru și ne-a ieșit, dar cred că Inter poate juca mai bine. Nu este ușor să desfaci o apărare densă și care joacă aproape de propria poartă, dar am dat dovadă de caracter și determinare” – Cristi Chivu la DAZN.

Rezumatul partidei dintre Inter și Sassuolo:

