Charlie Sheen nu s-a mai atins de 8 ani de alcool și droguri / Actorul lansează o carte de memorii și un documentar despre viața lui

Charlie Sheen știe că viața lui arată cu totul diferit acum față de acum zece ani. Actorul, care a împlinit 60 de ani pe 3 septembrie, sărbătorește și opt ani de sobrietate, după ani de luptă cu dependența de alcool și droguri, scrie People.

El spune că, în ciuda numeroaselor încercări eșuate de reabilitare din trecut, când a renunțat complet la toate în 2017, nu a fost atât de dificil pentru el.

„Nu mai aveam unde să mă duc”, spune el revistei People despre consumul de droguri, pe care l-a abandonat chiar înainte de a renunța la băutură. „Și, fie că este adevărat sau nu, cred că următoarea doză m-ar ucide.” Cât despre băutură? A renunțat brusc la ea într-o zi, după ce și-a dat seama că vrea să fie genul de tată pe care copiii lui (Cassandra, Sami, Lola, Bob și Max) să se poată baza, după ce și-a dat seama că era prea beat pentru a o duce pe Sami la o întâlnire.

Acum, când simte nevoia să petreacă, spune că se gândește la trecutul său.

„Păstrez situațiile cu adevărat groaznice într-un mobil care se învârte în jurul capului meu, ca unul dintre acele lucruri pe care le-ai agăța deasupra pătuțului unui bebeluș”, spune Sheen. „Și de fiecare dată când mă gândesc: «Ar fi o idee grozavă», există un exemplu la care pot apela și îmi amintesc că nu ar fi o idee bună — doar rușinea, suferința și haosul. Totul este încă acolo.”

Recunoaște că îi lipsesc anumite aspecte ale vechiului său stil de viață. „Îmi lipsește prima oră de băut. Dacă aș putea bea doar o oră, poate că aș face-o. Dar lucrurile o iau razna în cele 15 ore care urmează după primul pahar.”

Sheen își povestește acum întreaga viață în memoriile The Book of Sheen (lansate pe 9 septembrie) și într-un documentar Netflix în două părți intitulat „aka Charlie Sheen” (10 septembrie). Așteaptă cu nerăbdare lansarea ambelor proiecte, dar recunoaște că este puțin agitat să-și dezvăluie întreaga poveste lumii întregi.

„Sunt agitat și este în regulă. Dacă nu aș fi agitat, nu m-aș simți bine”, spune el, adăugând că proiectele nu au pornit din nevoia de a îndrepta greșelile din trecut sau de a se prezenta ca victimă.

„Mi-am petrecut cea mai mare parte ultimului deceniu cerându-mi scuze tuturor celor pe care i-am rănit”, spune el. „Nu voi fugi de trecutul meu și nu voi lăsa ca acesta să mă definească.” Totuși, el recunoaște că încă nu s-a iertat pe deplin.

„Iertarea este încă un proces în evoluție”, spune el. „Încă mai am ceea ce numesc „fiori de rușine”. Acestea sunt momentele care mă lovesc, amintirile, alegerile și consecințele odioase. Ele sunt din ce în ce mai rare, așa că presupun că este un progres. Ce a fost interesant în procesul de împăcare este că majoritatea oamenilor mi-au spus: „Da, suntem în regulă, omule, dar sperăm că te-ai iertat și tu pe tine însuți”. Trebuie să-mi amintesc că și asta face parte din proces.”

În prezent, Sheen își petrece zilele fiind tată și bunic (prima sa fiică, Cassandra, pe care a avut-o la 19 ani, are trei copii).

„Ce e mișto e că gemenii ei m-au cunoscut doar treaz”, spune el. De asemenea, este recunoscător că este în viață și că nu a murit în timpul petrecerilor sale din trecut, când putea consuma 7 grame de cocaină crack (echivalentul a două bile de cocaină) și nu murea.

„La petrecerile mele, spuneam mereu: «Lăsați judecata la ușă. Fără durere în dormitor. Și nimeni nu poate muri», spune el. «Erau reguli bune.»”





