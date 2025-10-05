Charles Leclerc, nemulțumit de mașina sa în calificări la Singapore: „Este încă foarte instabilă și imprevizibilă”

Charles Leclerc, vizibil frustrat de rezultatul din calificările Marelui Premiu din Singapore, a mărturisit că s-a chinuit să găsească ritmul cu o mașină „imprevizibilă”.

Pilotul monegasc a terminat cursa pe 7, un loc mai jos față de coechipierul său Lewis Hamilton, și va porni din linia a patra a grilei în cursa pentru puncte. Cel mai bun timp al său a fost un minut și 29,784 de secunde.

„Am încercat să găsesc consistență în această mașină pe tot parcursul weekendului, dar n-am avut nicio șansă”, a spus Leclerc. „Mașina este încă foarte instabilă și imprevizibilă, și știu că nu e punctul meu forte atunci când apare subvirarea, iar asta s-a întâmplat din FP2 până în calificări. Nu găsim nicio soluție fără să facem mașina și mai imprevizibilă — ceea ce nu vrei pe un circuit stradal — așa că a fost un weekend foarte, foarte dificil.”

Ferrari, care se luptă pentru locul secund în clasamentul constructorilor cu Mercedes și Red Bull, are o misiune grea în cursa de duminică pentru a urca pe podium. Cu șapte etape rămase, echipa italiană este pe locul trei, la patru puncte în spatele Mercedes și cu un avans de 14 puncte față de Red Bull.

Pentru Mercedes a fost o zi splendidă în calificări. George Russell a obținut al doilea pole position al sezonului, în fața unui Verstappen din ce în ce mai în formă, în timp ce Andrea Kimi Antonelli a ocupat poziția a patra.

Deși Leclerc a pornit de două ori din prima poziție la Marina Bay, nu a reușit niciodată să câștige pe acest circuit notoriu pentru uzura ridicată a pneurilor și cerințele mari de apăsare aerodinamică, conform Reuters.

Hamilton, de patru ori câștigător al Marelui Premiu al Singaporelui cu Mercedes, nu a obținut încă niciun podium pentru Scuderia Ferrari în acest sezon.

„E clar că Red Bull a adus un upgrade… cred că și Mercedes a găsit ceva, iar noi nu”, a spus septuplul campion mondial. „Așa că ne luptăm cu ceea ce avem. Toată lumea muncește enorm, dar e dezamăgitor să terminăm acolo unde am terminat în calificări, mai ales când exista potențialul să fim mai sus.”