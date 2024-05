Charles Leclerc a câştigat Monaco Grand Prix, a opta etapă a Campionatului Mondial de Formula 1

Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a câştigat, duminică, Monaco Grand Prix, a opta etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, transmite News.ro.

Etapa următoare, Marele Premiu al Canadei, va avea loc în data de 9 iunie, la Montreal.

Pornit din pole position, Leclerc a obţinut acasă a şasea victorie a sa în F1.

Publicitate electorală

„Este cursa care m-a făcut să visez să devin pilot de Formula 1 într-o zi. A fost o cursă dificilă din punct de vedere emoţional… Trebuie să spun că m-am gândit mult la tatăl meu… A dat totul pentru ca eu să fiu aici. A fost un vis al nostru ca eu să concurez aici şi să câştig, aşa că este incredibil”, a declarat Leclerc.

Pe locul doi a terminat Oscar Piastri (McLaren), pe trei s-a clasat Carlos Sainz (Ferrari), pe patru Lando Norris (McLaren) şi pe cinci George Russell (Mercedes).

Max Verstappen (Red Bull Racing), liderul din clasamentul general, a terminat pe locul şase.

RACE CLASSIFICATION

Confirmation of Charles Leclerc’s win

Oscar Piastri finishes a superb P2 while Carlos takes the final podium place #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/CklNtNH879

— Formula 1 (@F1) May 26, 2024

Cursa a fost marcată în primul tur de un accident între cele două maşini Haas şi Sergio Pérez (Red Bull), care a plecat al 16-lea pe grilă. Kevin Magnussen a lovit partea din spate a monopostului Red Bull, care s-a ciocnit cu cealaltă maşină americană, a lui Nico Hülkenberg.