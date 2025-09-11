Cererea primarului pro-rus din Chișinău Ion Ceban de suspendare a decizie României prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen a fost respinsă de judecători

Judecătorii de la Tribunalul București au respins joi cererea formulată de primarul pro-rus al Chișinăului Ion Ceban, care a cerut suspendarea executării dispoziției prin care autoritățile române i-au interzis accesul în spațiul Schengen, transmite Ziarul de Gardă. Instanța a decis că cererea este inadmisibilă, dar decizia poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile.

După ce în spațiul public a apărut informația despre faptul că Ceban a obținut o viză pentru a intra pe teritoriul Italiei, fostul ministrul al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a scris pe Facebook că Ion Ceban ar fi solicitat vize de același tip și pentru Franța, Germania și Austria, dar ar fi fost refuzat.

Sursele consultate de ZdG au confirmat faptul că Primăria municipiului Chișinău „a sondat procedura” de obținere a unei vize cu valabilitate teritorială limitată pentru Ion Ceban la Ambasada Franței din R. Moldova.

„Primăria a solicitat Ambasadei eliberarea unei posibile vize pentru Ion Ceban, astfel încât acesta să poată merge în Franța în luna septembrie (în campanie electorală, n.r.). Nu a fost însă o solicitare oficială, ci mai degrabă o informare prealabilă. Ambasada a transmis Primăriei că nu poate emite această viză în contextul interdicției lui Ceban de a intra în Spațiul Schengen. Totodată, a precizat că nu există o lege sau o regulă strictă în acest sens, iar astfel de cereri ar urma să fie analizate individual, în funcție de circumstanțe”, au declarat pentru ZdG surse apropiate procesului decizional.

Potrivit surselor ZdG, reprezentanții Primăriei au invocat drept motiv al solicitării o invitație din partea Primăriei Parisului, însă acest document nu a fost considerat suficient pentru ca Ambasada să accepte eliberarea vizei.

Contactată de ZdG, purtătoarea de cuvânt a Primăriei mun. Chișinău, Natalia Ixari, a negat informațiile, calificându-le drept „eronate”.

Pe 9 iulie, Ziarul de Gardă a scris că primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, nu mai are voie să intre în România. Acestuia i-a fost interzis accesul pe teritoriul României, dar și în tot spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani.

Autoritățile române ar suspecta că liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN) „ar reprezenta un risc la adresa securității naționale a României”.

Ulterior, Ceban a anunțat că va contesta decizia cu privire la interdicția de a intra pe teritoriul României.

În cadrul unei conferințe de presă organizate la 13 august de Ion Ceban, unde a făcut mai multe declarații privind interdicția de a intra în România și spațiul Schengen, au fost prezenți și avocații români Irina Șerban și Ion Dragne, care au anunțat că se ocupă de caz și au solicitat revocarea interdicției.

Primarul capitalei, Ion Ceban, a calificat interdicția impusă de România drept „o acțiune strict politică și o înțelegere la nivel de președinți ai două state”.