CEO-ul Ryanair: „Mai multe companii vor intra în curând în faliment în Europa. Wizz Air nu are niciun viitor„ / ”Într-o perioadă în care totul crește, noi încă plătim aceleași nenorocite de tarife ca acum doi ani”

Michael O’Leary, șeful Ryanair, se așteaptă ca mai multe companii aeriene mici și mijlocii să dea faliment în Europa în următoarele săptămâni și luni, creând mai multe oportunități pentru cel mai mare transportator low-cost de pe continent, anunță Corriere della Sera.

În același timp, el încearcă să pună Wizz Air în mare dificultate pe principala sa piață (Europa Centrală și de Est) și dă asigurări că, chiar dacă de la jumătatea lunii noiembrie pasagerii vor fi obligați să se înregistreze doar online pe aplicația companiei aeriene, „cu siguranță nu îi vom refuza pe cei care se prezintă la poarta de îmbarcare cu un bilet pe hârtie”.

„Aș spune în lunile următoare, pe măsură ce ne apropiem de iarnă vor fi probleme pentru unele companii. Problema în Europa este că există multe companii care pretind că vor să fie low cost, dar au o structură de costuri ridicate. Play nu a făcut niciodată profit. Și vor exista și alți operatori mici care se vor lupta pe piață. Vor fi mai multe eșecuri înainte de Crăciun. De asemenea, cred că Wizz Air are probleme”, spune el.

„Nu cred că va da faliment în următoarele câteva săptămâni, dar cred că este inevitabil să dea faliment sau să fie preluată de cineva la un moment dat. (…) Ei înșiși și-au pus în pericol viitorul. În timpul Covid și-au vândut avioanele și le-au închiriat înapoi la rate mari. În ultimii ani și-au mărit flota cumpărând avioane de la acționarul lor principal. Apoi au apelat la o bancă pentru a le refinanța cu aceste contracte costisitoare de vânzare și relocare. În ultimii cinci ani, Wizz a realizat profituri din aceste tranzacții în bilanțul lor, ca într-un fel de schemă Ponzi. Cu cât crești mai mult, cu atât faci mai multe profituri. Dar acum nu mai crește și nu mai poate face acest lucru”, spune O’Leary.

El critică deciziile Wizz Air din ultima perioadă.

„Se mișcă într-un mod dezordonat. Acum cinci ani au vrut să se extindă în Italia, apoi la Viena. Și au dispărut. Apoi trebuiau să devină compania numărul unu în Orientul Mijlociu. Și au închis baza din Abu Dhabi pentru că… e nisip în nenorocitul de deșert. O adevărată surpriză pentru toată lumea. Acum vor să meargă în Kazahstan, vor să crească din nou în Polonia. Dar este prea târziu să crească în Polonia, pentru că noi deja investim acolo. Se pare că, în general, nu vor face nici măcar un euro profit. În timp ce noi avem coada de aeroporturi europene care vor să ne dezvoltăm acolo”, spune CEO-ul Ryanair.

El spune că anul viitor prețurile biletelor la cursele aeriene vor crește.

„Anul trecut tarifele medii au scăzut cu 7%. Anul acesta credem că își vor reveni aproape complet. Prin urmare, estimăm o creștere de 6-7% în acest an, ceea ce înseamnă că, pe o perioadă de doi ani, tarifele din 2025 vor fi la fel ca cele din 2023. Într-o perioadă în care totul crește, noi încă plătim aceleași nenorocite de tarife ca acum doi ani. Dar transportăm cu 20 % mai mulți pasageri”.

De la jumătatea lunii noiembrie, cartea de îmbarcare poate fi obținută la Ryanair doar din aplicație. Cu toate acestea, există temeri cu privire la persoanele care ar putea avea dificultăți cu procedurile, cum ar fi persoanele în vârstă.

„Și eu sunt în vârstă. De fiecare dată când am făcut o schimbare tehnologică au existat oameni care au spus că persoanele în vârstă nu vor putea face față. Dar primii care s-au adaptat au fost vârstnicii, ei au mult timp și chiar dacă nu se pricep la digital, își întreabă copiii sau nepoții”.