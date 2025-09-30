Cavalerul de pe Turnul Buzdugan de la Castelul Corvinilor, coborât pentru restaurare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Pentru prima dată după 152 de ani, statuia care îl reprezintă pe Ioan (Iancu) de Hunedoara şi care este amplasată pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor a fost demontată, marţi, de pe suport şi coborâtă la sol, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Cavalerul în armură” urmează să fie restaurat şi reamplasat pe aceeaşi poziţie după ce îi va fi redată o înfăţişare cât mai apropiată de cea originală, a informat Primăria Hunedoara.

„Este un moment simbolic important al celei de a doua etape de restaurare a Castelului Corvinilor. Cu toţii am admirat decenii la rând cavalerul de pe Turnul Buzdugan. În vara acestui an m-am încumetat să urc pe schela special amenajată până în vârful turnului pentru că am dorit să mă asigur că poate fi dat jos fără riscuri prea mari. Mă bucur nespus că, acum, avem posibilitatea de a-l restaura şi de a-l păstra pentru generaţiile viitoare”, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

Ideea amplasării unui cavaler în armură pe Turnul Buzdugan i-a aparţinut arhitectului Ferenc Schultz, decedat în 1870, iar aceasta a fost materializată în anul 1873 de către arhitectul Imre Steindl.

Statuia, un cavaler în armură completă care ţine cu mâna dreaptă o suliţă, de a cărei hampă este prinsă o tăblie metalică ce are traforat anul 1873, îl reprezintă pe Ioan de Hunedoara. Statuia din bronz are o înălţime de aproximativ 2,50 metri şi o greutate de circa 200 de kilograme.

Până la această oră nu se cunoaşte numele artistului care a realizat lucrarea.

Restaurarea statuii face parte din proiectul de restaurare a Castelului Corvinilor, în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanţat prin PNRR. Operaţiunile vizează 27 de obiective de restaurare, conservare şi punere în valoare, între care se numără Sala Dietei, Sala Cavalerilor, podurile de acces, porţiuni mari din acoperiş, fântâna din curtea interioară, Terasa de Artilerie.

Proiectul constituie, de fapt, cea de a doua etapă amplă de restaurare a Castelului Corvinilor. Primul proiect, în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, s-a derulat în perioada 2019 – 2023, cu sprijinul ADR Vest şi a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020.